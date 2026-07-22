Há uma nova plataforma digital para gerir clubes de futebol

Planeamento desportivo, treinos, gestão de atletas, de sócios e de pagamentos, estão agora reunidos numa só plataforma, o “adjunto”. O projeto é português e foi feito a pensar nos profissionais ligados à gestão de clubes de futebol.

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O “adjunto” é um novo software português direcionado a treinadores, equipas técnicas, dirigentes e outros profissionais ligados à gestão dos clubes de futebol. Esta nova plataforma ajuda os clubes a poupar tempo e a concentrar num único sistema toda a informação desportiva e administrativa, e resulta da experiência dos fundadores da start-up na área do futebol depois de identificarem problemas comuns a muitos clubes: a utilização de cadernos, folhas de cálculo, documentos em papel e a dispersão de informação por diferentes grupos de mensagens.

“Esta forma de trabalhar obriga treinadores, dirigentes e colaboradores a repetir tarefas, procurar dados em diferentes locais e atualizar manualmente vários documentos ao longo da época”, referem os fundadores do projeto. Sublinham ainda que, em muitos casos, “quando um elemento da estrutura deixa o clube, existe ainda o risco de se perder parte do planeamento, do histórico dos atletas e do trabalho desenvolvido”.

Assim, e para responder a estes desafios, o “adjunto” reúne num único espaço digital as principais ferramentas necessárias à organização da atividade dos clubes de futebol. Entre as diversas funcionalidades disponíveis estão, por exemplo, planear épocas desportivas; organizar sessões de treino; criar e guardar exercícios; registar presenças; acompanhar jogos; consultar o histórico dos atletas; gerir sócios e quotas, receitas e despesas e patrocinadores; gerir a utilização de campos ou o departamento clínico e psicológico.

A plataforma foi desenvolvida pela Adjunto Tech, uma start-up fundada em Torres Novas por João Luz, (responsável pela direção executiva), Filipe Rito (responsável pela área tecnológica) e David Lourenço (responsável pelas áreas de marketing, qualidade e operações).

O “adjunto” está disponível em português e pode ser utilizada no computador, tablet ou telemóvel. Toda a informação é encriptada, está alojada na União Europeia e cumpre o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

Durante 30 dias, clubes e treinadores podem experimentar o “adjunto” gratuitamente. Passado o período de teste, os planos começam nos 5 euros por mês, com soluções para equipas técnicas e para a gestão completa dos clubes.

De acordo com a equipa fundadora do projeto, o objetivo é levar organização profissional a todos os clubes, independentemente da sua dimensão ou orçamento. “Queremos que treinadores e dirigentes percam menos tempo com tarefas repetitivas e tenham toda a informação de que necessitam num único local”, referem.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders