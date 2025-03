Futebolista Diogo Dalot segue as pisadas de Ronaldo e torna-se investidor

Outros artigos:

A londrina Bioniq continua a mobilizar jogadores de futebol portugueses como investidores. Depois de Cristiano Ronaldo, no final de 2024, agora foi a vez Diogo Dalot entrar no capital da empresa, anunciou a Bioniq. O jogador da seleção nacional de futebol e do Manchester United investiu mais de um milhão de euros na empresa conhecida pelos seus suplementos nutricionais personalizados com base em dados de biomarcadores sanguíneos. A empresa elevou, assim, a sua avaliação total para 82 milhões de dólares.



“Desde que descobri a Bioniq em 2022, isso mudou o jogo para mim. Eu vi os resultados por mim mesmo. Alcançar tal progresso só é possível com um produto verdadeiramente personalizado e adaptado especificamente às minhas necessidades”, explicou Diogo Dalot que já era membro da empresa há quatro anos. Agora, afirma-se “entusiasmado em dar o próximo passo como investidor. Acredito na missão da Bioniq e vejo o tremendo potencial deste negócio, especialmente com a crescente demanda global por nutrição personalizada”.

O futebolista português integrou a fórmula Bioniq na sua rotina diária para otimizar a saúde e o seu desempenho desportivo, contribuindo com os seus insights enquanto atleta profissional para a inovação dos produtos Bioniq.

O investimento de Dalot marca outra etapa na missão da Bioniq para se tornar a saúde personalizada acessível a atletas e indivíduos comuns em todo o mundo. Vadim Fedotov, fundador e CEO da Bioniq, salienta que o seu “investimento é mais uma prova dessa mudança — onde soluções individualizadas e orientadas pela ciência criam impacto significativo na indústria e no bem-estar diário”.

Recorde-se que a Bioniq foi criada em 2019 por cientistas para melhorar a função física e cognitiva de atletas olímpicos. Hoje, os produtos estão disponíveis para clientes de 70 países e tornaram-se a escolha de muitos atletas de topo, desde campeões do mundo do futebol, à NBA All-Stars e vencedores do Iron Man.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders