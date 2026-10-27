De 56 para 33 euros? Se só pudéssemos usar uma gabardina este outono, seria esta

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Chega a meia estação e basta olhar para o guarda-roupa para perceber o problema: ou temos casacos demasiado quentes, ou demasiado leves. É nesta altura que se torna difícil encontrar peças que façam sentido, mas há uma que raramente deixa arrependimentos, a gabardina. E se só pudéssemos escolher uma, esta em polipele da Stradivarius seria forte candidata.

Fica bem com botas de cano alto ou com botins e, com ténis, dá logo um ar mais cuidado a qualquer conjunto. É uma gabardina que tanto eleva uma escolha como disfarça uma menos conseguida (por exemplo quando só se vai à bomba de gasolina) e serve para praticamente tudo.

Além do preto, que está a 33,59€, o modelo em cinzento tem o mesmo preço, tem um tom bastante diferente que dá um toque mais original à peça e está disponível do XS ao L. Já o bordeaux está ao preço original, mas tem todos os tamanhos, do XS ao XL.

Somos fãs da Stradivarius por praticar preços bastante acessíveis em roupa muito diferente. Para quem quiser outra sugestão, deixamos aqui o casaco biker oversize, que está a 29,99€ e tem tamanhos do XS ao L.