Se gosta desta gabardine vai adorar o preço. E há em seis cores lindas

Este artigo pode conter links afiliados*

Renovámos as toalhas de banho de uma só vez com este conjunto altamente absorvente

Acabaram-se as tampas perdidas! Este conjunto de 16 caixas tipo Tupperware está a preço de saldo

Com a chuva que não dá tréguas, uma boa gabardine tornou-se indispensável neste inverno. E encontrámos uma pequena preciosidade: este modelo da VERO MODA, que além de ter um design intemporal, está com preços entre os 30 e os 40 euros. Disponível em seis cores - preto, verde escuro, nevoeiro lavanda, azul marinho, oak laurel e âmbar - este é daqueles casacos que vão resolver os seus looks nos dias de chuva.

Um design que não passa despercebido

Com um corte que favorece qualquer silhueta, este casaco destaca-se pelos seus detalhes práticos e elegantes. O capuz ajustável protege nos dias mais chuvosos, os bolsos são perfeitos para manter as mãos quentes, e o cordão na cintura permite ajustar o casaco ao corpo conforme preferir. "É muito bem feito e como eu queria, com fecho e botões", partilha uma utilizadora.

Tamanhos e ajustes

Disponível em tamanhos do XS ao XL, adapta-se facilmente a diferentes corpos e estilos. "Comprei o M para o meu 38 habitual e assenta na perfeição", explica uma compradora francesa.

Adquira aqui a gabardine

Materiais e conforto

O tecido deste casaco é robusto e de qualidade, garantindo uma excelente impermeabilidade. "A água escorre pela superfície", confirma uma compradora. O forro tipo cetim no interior e as aberturas para ventilação nas axilas são outros detalhes apreciados. "Não tem mau cheiro quando se desembala e dá para usar uma camisola grossa por baixo nos dias mais frios e chuvosos", acrescenta outra utilizadora.

Testado em condições reais

"Estreei-o em Londres numa semana chuvosa e foi ótimo", partilha uma compradora satisfeita. Os utilizadores destacam especialmente a sua eficácia com chuva ligeira e o facto de ser prático para o dia-a-dia. "É perfeito para caminhadas e tornou-se indispensável", confirma uma utilizadora que aprecia especialmente esta peça. A versão em âmbar é particularmente apreciada pela sua visibilidade em dias escuros.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.