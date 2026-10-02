Vai agradecer-nos esta dica: chegaram ao Lidl as gabardines de que todas precisamos

Estes são 3 hábitos dos reformados que são mais felizes

Parece um detalhe, mas pode fazer diferença: está a usar as molas da roupa da forma certa?

É uma daquelas peças que conseguem transformar imediatamente um conjunto simples: jeans e uma camisola, um vestido, umas calças de alfaiataria ou até um look descontraído com sapatilhas. E, embora as versões de marcas premium possam facilmente custar várias centenas de euros, chegou uma opção (aliás, três) surpreendentemente acessível no Lidl: custa apenas 19,99 euros.

O que torna esta gabardine tão interessante?

Não é apenas o preço. O modelo tem precisamente vários dos elementos que fazem da gabardine uma peça tão recorrente nas coleções de moda: corte comprido e confortável, trespasse, cinto removível, punhos ajustáveis e racha traseira.

O resultado é uma silhueta bastante atual, mas suficientemente clássica para não ficar datada rapidamente. E há ainda uma característica particularmente útil no dia a dia: o exterior tem acabamento repelente à água, pensado para proteger de chuva ligeira.

Uma gabardine, duas silhuetas

Com o cinto apertado, esta gabardine permite criar uma silhueta mais definida. Sem o cinto, a peça ganha imediatamente um ar mais descontraído e contemporâneo. A racha na parte traseira também não é apenas decorativa: permite maior liberdade de movimentos quando se caminha, algo especialmente relevante numa peça comprida. Os punhos ajustáveis com presilha completam a construção tradicional da peça.

Como usar:

Para um resultado mais sofisticado, pode combinar a gabardine bege com:

jeans de corte direito;

camisola de malha fina;

mocassins ou ténis;

mala estruturada.

Com a versão preta, pode conseguir um look mais urbano, com calças largas, uma malha cinzenta ou branca e sapatos pretos.

Para um look elegante e fácil de usar no dia a dia, pode combinar a gabardine caqui com uma malha marfim, jeans azul e mocassins castanhos. Para um resultado mais sofisticado, experimente-a com acessórios em castanho chocolate.