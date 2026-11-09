"Já dormimos juntos": estrela da TVI faz revelação surpreendente sobre um dos galãs mais desejados da televisão brasileira

Leonor Seixas surpreendeu ao falar sobre a relação próxima que mantém com um dos atores mais conhecidos das novelas brasileiras. A atriz portuguesa revelou que já partilhou a cama com o artista em várias ocasiões e não escondeu um pormenor curioso sobre os hábitos dele durante a noite.

A revelação aconteceu no videocast The Leite Show, apresentado por Flávio Furtado, onde Leonor Seixas foi desafiada a falar sobre a sua relação com Reynaldo Gianecchini. E houve uma confissão que acabou por despertar a curiosidade de todos.

Tudo começou com uma pergunta inesperada do anfitrião: «Quantos pelos tem o Gianecchini no peito?». A brincadeira serviu de mote para perceber se a amizade entre a atriz e o galã brasileiro alguma vez tinha ultrapassado os limites da cumplicidade.

A resposta de Leonor Seixas não deixou margem para dúvidas. «Nunca, é tipo o meu irmão. Já dormimos juntos, já viajámos juntos, já fizemos tanta coisa juntos, mas somos irmãos e temos uma relação muito bonita», explicou.

Mas Flávio Furtado quis saber mais. Afinal, como é partilhar a cama com um dos homens considerados mais bonitos da televisão brasileira?

Entre risos, a atriz acabou por revelar um pormenor que não passou despercebido: «Ele dorme lindamente. Anda de boxers, normal», contou.

Perante a insistência do apresentador, Leonor confirmou que Reynaldo Gianecchini já dormiu apenas em roupa interior ao seu lado em várias ocasiões. «Sim, várias vezes», admitiu.

Pode ver aqui o vídeo da revelação:

«É um dos homens mais bonitos», mas Leonor Seixas garante que nunca sentiu atração

A conversa não ficou por aqui. Perante a surpresa de Flávio Furtado, que questionou como seria possível resistir aos encantos do ator, sobretudo estando solteira, Leonor Seixas voltou a sublinhar que nunca olhou para o amigo dessa forma.

«Não consigo, é irmão, não dá. Nem tenho essa sensação. Acho lindo, ele é um dos homens mais bonitos, mas não consigo. Desde que nos conhecemos nunca me passou nada pela cabeça», garantiu.

A atriz fez questão de deixar claro que a proximidade entre os dois não esconde qualquer história romântica. Pelo contrário, descreve a relação como uma amizade especial, construída ao longo dos anos e marcada por viagens, experiências partilhadas e uma confiança que permite uma naturalidade pouco habitual.

Quem é Reynaldo Gianecchini, o galã que conquistou a televisão brasileira?

Com uma carreira de várias décadas, Reynaldo Gianecchini tornou-se um dos rostos mais reconhecidos das telenovelas brasileiras. O ator ganhou projeção em 2000, quando protagonizou «Laços de Família», da TV Globo, no papel de Edu.

Seguiram-se participações em produções de grande sucesso, como «Esperança», «Mulheres Apaixonadas», «Da Cor do Pecado», «Belíssima», «Passione» e «A Dona do Pedaço». A sua imagem de galã consolidou-se junto do público brasileiro e internacional, tornando-o uma das figuras mais populares da ficção televisiva do Brasil.

Já Leonor Seixas construiu um percurso sólido na representação em Portugal, com trabalhos em televisão, cinema e teatro. A atriz participou em produções como «A Única Mulher», «Vila Faia» e «Quer o Destino», tendo também desenvolvido parte da sua carreira fora de Portugal. Agora, foi a cumplicidade com um dos maiores galãs brasileiros que voltou a colocar o nome da atriz portuguesa no centro das atenções.