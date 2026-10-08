Brilhos, transparências e muito glamour: mostramos-lhe os looks que marcaram a passadeira azul da Gala dos Dragões de Ouro

Por uma noite, os equipamentos deram lugar aos fatos e o relvado ficou para segundo plano. A 39.ª Gala dos Dragões de Ouro levou esta quarta-feira, 7 de outubro, ao Super Bock Arena, no Porto, várias das principais figuras do universo azul e branco. Mas antes da entrega dos prémios, foi a passadeira azul que concentrou boa parte das atenções.

Jogadores, treinadores, dirigentes e companheiras vestiram-se a rigor para uma das noites mais importantes do calendário do FC Porto. E houve uma tendência evidente: o preto dominou, mas não faltaram brilho, transparências, cetim, aplicações e tons claros para quebrar a paleta mais sóbria.

A cerimónia, apresentada por Mariana Monteiro e Pedro Teixeira, distinguiu os protagonistas da época 2025/26. Entre os premiados estiveram Diogo Costa, Victor Froholdt e Francesco Farioli, enquanto a equipa principal de futebol recebeu o Dragão de Ouro de Equipa do Ano.

Mas, na chegada à gala, houve outros protagonistas: os looks.

Preto, brilho e transparências: as escolhas que dominaram

O preto foi uma das grandes tendências da noite. Entre as escolhas mais marcantes esteve a de Ágata Alonzo, mulher de Francesco Farioli, que surgiu num vestido preto comprido e justo, com um decote em V pronunciado e mangas compridas. O jogo entre tecido opaco e zonas transparentes tornou o visual mais ousado, sem perder a sofisticação exigida por uma noite de gala.

Também Catarina Machado, companheira de Diogo Costa, apostou num vestido preto comprido, mas optou por uma abordagem mais clássica. O brilho das aplicações acrescentou dimensão ao conjunto, enquanto o decote em V e os ombros descobertos deram um toque mais glamoroso.

É uma das características mais interessantes da passadeira azul deste ano: a mesma cor apareceu em propostas completamente diferentes.

Do minimalismo ao brilho

Entre os visuais que mais contrastaram com a predominância do preto esteve o de Joana Villas-Boas. Ao lado de André Villas-Boas, presidente do FC Porto, escolheu um vestido comprido em branco-pérola, de corte direito e fluido.

O detalhe que fez a diferença esteve nos ombros: uma espécie de pequena capa com aplicações de pedraria e cristais prateados, que deu ao look um efeito de joia.

A clutch branca e as sandálias metálicas completaram a escolha. O resultado foi um dos visuais mais elegantes da noite precisamente por não depender de uma silhueta excessivamente elaborada. A cor e os detalhes fizeram o trabalho.

Do azul-marinho ao quase preto

Se o preto dominou, o azul-marinho apareceu como uma alternativa elegante e muito coerente com o cenário.

Rebecca Vorm, companheira de Victor Froholdt, escolheu um vestido azul-marinho acetinado, com alças finas, decote drapeado e saia comprida e fluida.

É uma escolha menos exuberante, mas precisamente por isso consegue destacar-se pela simplicidade.

Já Júlia Giacoboni, companheira de Gabriel Mec, levou o azul para uma versão bastante mais ousada. O vestido comprido, num tom muito escuro próximo do preto, tinha mangas compridas, recortes laterais e uma abertura frontal marcada.

Dois vestidos dentro da mesma família cromática, mas com propostas completamente diferentes.

Brilho para uma noite de gala

Outra tendência evidente foi o recurso a tecidos e aplicações brilhantes. Maria Rodrigues, mulher de André Silva, escolheu um vestido comprido de silhueta ajustada, com base preta e detalhes prateados. O padrão geométrico metalizado percorre a peça e cria um efeito de brilho sem necessidade de acessórios excessivos.

Nas fotografias da passadeira azul, esta opção contrasta particularmente bem com os fatos escuros dos jogadores.

E essa foi, aliás, uma das fórmulas mais repetidas durante a noite: fato escuro para eles, vestido comprido e mais trabalhado para elas.

Os homens também trocaram o equipamento pelo fato

Se os vestidos concentraram grande parte das atenções, os jogadores e restantes protagonistas do FC Porto também deixaram de lado o habitual equipamento de trabalho.

O código dominante foi o fato escuro, com algumas diferenças entre gravata, laço, camisa aberta ou combinação mais tradicional.

André Villas-Boas surgiu de fato escuro e gravata, acompanhado por Joana Villas-Boas, enquanto Francesco Farioli também apostou num visual clássico para a noite de gala.

Entre os jogadores, o fato preto ou azul-escuro foi a opção mais segura — e talvez também a mais coerente com uma cerimónia desta natureza.

A exceção, neste caso, esteve sobretudo nos pequenos detalhes: corte do fato, escolha da camisa, gravata e acessórios.

Uma noite de festa para o universo portista

A moda foi apenas uma parte de uma noite que serviu, sobretudo, para celebrar a época do FC Porto. A equipa de futebol masculino recebeu o prémio de Equipa do Ano depois de conquistar o campeonato nacional em 2025/26. Diogo Costa foi distinguido como Atleta do Ano, Victor Froholdt venceu o prémio de Futebolista do Ano e Francesco Farioli recebeu o galardão de Treinador do Ano.

A cerimónia ficou também marcada pela homenagem a Jorge Costa. O prémio de Equipa do Ano foi entregue a Estela Costa, viúva do antigo capitão e treinador do FC Porto, num dos momentos mais emocionantes da noite.

Mas, antes de os troféus subirem ao palco, houve tempo para o glamour. E a passadeira azul mostrou que, pelo menos por uma noite, o universo portista também sabe trocar as camisolas por vestidos de gala, brilhos e fatos bem cortados.