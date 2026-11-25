A «Gala dos Sonhos» está de regresso a Lisboa! No próximo dia 12 de dezembro, às 21h30, o Sagres Campo Pequeno será palco de mais uma edição de um espetáculo que tem como principal missão ajudar a concretizar os sonhos dos jovens apoiados pela Associação Sara Carreira.

Com transmissão na TVI, a gala promete uma noite de música, emoção e partilha, dando a conhecer as histórias de vida dos jovens, das suas famílias e de todos aqueles que contribuem para esta causa.

Os bilhetes já estão à venda e cada presença faz a diferença. Ao garantir o seu lugar na plateia, estará também a contribuir para o trabalho da associação, ajudando a criar oportunidades e a construir um futuro melhor para estes jovens.

Mais do que um espetáculo, a «Gala dos Sonhos» é um convite à solidariedade e uma oportunidade de mostrar que, juntos, podemos transformar vidas.

Marque já na agenda, garanta o seu bilhete e ajude a concretizar sonhos!

Os bilhetes estão disponíveis aqui.