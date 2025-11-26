Facebook Instagram
Fã da galinha frita com amêndoa dos restaurantes chineses? Descobrimos que é tão fácil fazer

É dos nossos pratos preferidos nos restaurantes chineses. E agora encontrámos a receita e percebemos como é fácil fazer em casa

IOL
Há 1h e 57min
O forno pode esperar: esta air fryer já grelha, assa e frita

Há pratos que parecem exclusivos de restaurantes, daqueles que nunca nos passa pela cabeça tentar replicar na nossa cozinha. A galinha frita com amêndoa é um deles. Só a comemos no nosso restaurante chinês preferido, sem nunca termos pensado como pode ser tão simples replicar este clássico. Crocante por fora, suculenta por dentro, com aquele revestimento dourado e estaladiço que faz as delícias de quem gosta de comida chinesa.

Mas a verdade é que esta receita é surpreendentemente simples e foi partilhada por Hugo, um dos fundadores do café yohoshiro, e que partilha muito da cultura chinesa da sua família na conta de Instagram que partilha com a companheira.

Ingredientes:

  • 1 peito de frango
  • Sal e pimenta q.b.
  • 1 ovo
  • Amêndoas sem pele
  • Farinha de trigo
  • Óleo vegetal para fritar

O segredo está nas amêndoas

O truque para conseguir aquela textura crocante e saborosa está na forma como prepara as amêndoas. Esqueça o liquidificador: isso transforma as amêndoas em pó fino, quase farinha, e não é isso que queremos.

A solução é simples e caseira: coloque as amêndoas dentro de um saco ou pano de cozinha limpo, dobre o pano sobre elas e, com a parte lisa de um cutelo ou de um rolo da massa, esmague-as até ficarem em pedaços pequenos, mas irregulares. Deve ficar uma mistura grossa, com textura: é isso que vai dar o crunch perfeito ao panado.

  • Coloque as amêndoas trituradas num prato fundo e reserve.

Preparar o frango: tão fácil como um panado normal

Abra o peito de frango ao meio (como se fosse fazer um bife fino) ou, se preferir, use coxas desossadas — também funciona perfeitamente.

Tempere com sal e pimenta a gosto. Nada de exageros: queremos realçar o sabor do frango, não escondê-lo, como explica Hugo.

Agora chegou o momento de panar:

1. Passe o frango pela farinha

Cubra bem toda a superfície. A farinha ajuda o ovo a aderir e cria uma primeira camada de proteção.

2. Mergulhe no ovo batido

Bata ligeiramente um ovo e passe o frango, certificando-se de que fica bem coberto.

3. Envolva nas amêndoas trituradas

Pressione bem para que as amêndoas adiram por completo. Quanto mais compacta a camada, mais crocante fica depois de frita.

A fritura: o momento decisivo

  • Aqueça bastante óleo vegetal numa frigideira funda ou num tacho. O lume deve estar alto: o óleo tem de estar bem quente para que o panado fique estaladiço e não encharque.
  • Coloque o frango com cuidado e frite durante 5 a 6 minutos de cada lado. Se os pedaços forem mais finos (como os já cortados que se compram no supermercado), 3 minutos de cada lado podem ser suficientes.
  • O segredo é não mexer demasiado. Deixe que o panado tome cor e ganhe firmeza antes de virar.
  • Servir à maneira dos restaurantes
  • Quando o frango estiver dourado e crocante, retire-o para papel absorvente e deixe escorrer o excesso de óleo.
  • Depois, corte em tiras, tal como nos restaurantes chineses. Pode servir assim, simples e direto, ou acompanhar com arroz branco, legumes salteados ou até um molho agridoce à parte.

Veja no vídeo como fazer:

 

