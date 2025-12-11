Facebook Instagram

Galo que faz a previsão do tempo: como funciona, afinal, este ícone das casas portuguesas?

O galo está sempre pronto a “avisar” se vem aí chuva ou se o dia promete céu limpo. Magia ou ciência?
IOL
Hoje às 10:07
Galo do tempo
Galo do tempo
Foto: IOL
Há objetos que são verdadeiros ícones das nas casas portuguesas. E o galo do tempo é um deles: quem não se lembra deles nas casas dos avós, tendo sido elevados ao estatuto de símbolo da nossa cultura? Por isso residem hoje às dezenas nas lojas de souvenirs.  

Com a sua cor a mudar consoante o estado do tempo, o galo está sempre pronto a “avisar” se vem aí chuva ou se o dia promete céu limpo. Quase mágico aos olhos das crianças (e até dos adultos), este pequeno ícone doméstico esconde, afinal, um fenómeno bem real e científico.

Embora não faça previsões futuras como um meteorologista, o galo do tempo regista uma característica essencial: a humidade do ar. E foi esta pista que, durante gerações, ajudou as famílias portuguesas a antecipar o clima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o segredo está no revestimento especial de que é feito: o cloreto de cobalto. Este composto químico tem uma propriedade extraordinária, mudando de cor conforme absorve ou perde moléculas de água presentes no ar.

Quando a humidade é elevada, como em dias chuvosos, o cloreto de cobalto absorve essa água e o galo assume uma tonalidade cor-de-rosa. Quando o ar está seco, o sal perde as moléculas de água e volta a apresentar o seu azul intenso característico, explica ainda o site do IPMA.

Mas então o galo prevê o tempo? Na verdade, o galo não antecipa o futuro. O que faz é mostrar as condições atmosféricas do momento, sendo que a humidade elevada costuma estar associada à aproximação de chuva e a humidade baixa a tempo seco.

 

