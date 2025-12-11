Galo que faz a previsão do tempo: como funciona, afinal, este ícone das casas portuguesas?

Por que todas as barbearias têm um poste com três cores na porta?

Há objetos que são verdadeiros ícones das nas casas portuguesas. E o galo do tempo é um deles: quem não se lembra deles nas casas dos avós, tendo sido elevados ao estatuto de símbolo da nossa cultura? Por isso residem hoje às dezenas nas lojas de souvenirs.

Com a sua cor a mudar consoante o estado do tempo, o galo está sempre pronto a “avisar” se vem aí chuva ou se o dia promete céu limpo. Quase mágico aos olhos das crianças (e até dos adultos), este pequeno ícone doméstico esconde, afinal, um fenómeno bem real e científico.

Embora não faça previsões futuras como um meteorologista, o galo do tempo regista uma característica essencial: a humidade do ar. E foi esta pista que, durante gerações, ajudou as famílias portuguesas a antecipar o clima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o segredo está no revestimento especial de que é feito: o cloreto de cobalto. Este composto químico tem uma propriedade extraordinária, mudando de cor conforme absorve ou perde moléculas de água presentes no ar.

Quando a humidade é elevada, como em dias chuvosos, o cloreto de cobalto absorve essa água e o galo assume uma tonalidade cor-de-rosa. Quando o ar está seco, o sal perde as moléculas de água e volta a apresentar o seu azul intenso característico, explica ainda o site do IPMA.

Mas então o galo prevê o tempo? Na verdade, o galo não antecipa o futuro. O que faz é mostrar as condições atmosféricas do momento, sendo que a humidade elevada costuma estar associada à aproximação de chuva e a humidade baixa a tempo seco.