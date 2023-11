Pés secos em dias de chuva? Decathlon tem as galochas perfeitas (por menos de 16 euros!)

Em dias de chuva, o calçado ideal é aquele que mantém os pés secos. Uma boa opção são as galochas e este inverno há opções muito giras, como as da Decathlon.

Leves e pensadas para dias chuvosos tanto na cidade como na natureza, estas galochas da Decathlon estão disponíveis em cinco cores, amarelo, preto, vermelho, azul e verde. Por serem em PVC, lavam-se facilmente, tanto por dentro como por fora, com apenas água e uma solução com sabão.

A sola foi pensada para se caminhar em segurança até nos pisos mais escorregadios e o design permite calçar e descalçar em poucos segundos.

Em relação ao preço, as galochas amarelas custam 15,90 euros e as outras cores estão disponíveis por 16 euros.

Veja na galeria as cores disponíveis destas galochas que vão combinar com os mais variados looks e fazer com que fique com os pés secos durante todo o inverno.