Com que frequência deve lavar as calças de ganga? Acabamos com a dúvida de uma vez por todas

É talvez das dúvidas mais antigas que se tem no que diz respeito à limpeza da roupa: deve ou não lavar as calças de ganga frequentemente? E qual é a melhor forma de as manter limpas? Vamos esclarecer estas dúvidas para que os seus jeans fiquem sempre perfeitos.

Vamos começar por dizer que, como é óbvio, a frequência com que se lava a roupa é acima de tudo uma escolha pessoal. E com as calças de ganga não será muito diferente. Ainda assim, os especialistas partilham algumas diretrizes que podem ajudar a que os seus jeans durem mais tempo.

Num artigo da Fox News, a especialista em limpeza Maria Mooney refere que as calças de ganga devem ser lavadas depois de entre três e dez utilizações. O intervalo é grande, e Will Cotter da FreshSpaceCleaning.com salienta que a melhor forma de escolher quando pôr as jeans para lavar é olhar bem para elas (e cheirar). Uma boa regra, explica Maria Mooney, é lavar as calças sempre que houver um cheiro ou sujidade visível.

Há marcas de ganga que vão recomendar que nunca se lave os jeans. Isto porque quanto mais vezes forem à máquina, mais depressa se vão deteriorar. Se quiser preservá-las por mais tempo e garantir que mantêm a forma, o melhor é espaçar as lavagens.

No fim do dia, tudo é uma escolha e até a ganga com aspeto usado tem o seu encanto.

Como lavar as calças de ganga

Vamos agora esclarecer qual é a melhor forma de lavar as caças de ganga. De acordo com os especialistas citados pela Fox News, os jeans devem ser lavados em água fria se não cheirarem mal e em água quente se já estiverem com odores. É importante tirar as dobras que possam ter na parte de baixo para que fiquem bem lavadas.

Se tiverem alguma mancha – quer seja de tinta, vinho ou café -, antes de irem para a máquina, deve-se colocar água e detergente na nódoa. Não se deve esfregar.

As gangas não devem ser secas na máquina, mas sim ao ar livre, para evitar que fiquem danificadas. Também não devem ficar a secar debaixo do sol direto já que isso pode desbotar a ganga.

Tag Herr partilhou na sua página de TikTok @tag_herr como é que costuma lavar os seus jeans. O criador de conteúdo explicou que costuma virar as calças do avesso e lavar na máquina num ciclo com água fria para proteger a cor. Depois põe a secar ao ar livre.