Eis o truque para deixar a garrafa de água reutilizável sem mau cheiro

Nos últimos anos, sobretudo para combater a proliferação de plásticos de uso único, as clássicas garrafas de água reutilizáveis têm-se tornado cada vez mais presentes no nosso quotidiano. Essencialmente, estas garrafas não diferem muito dos tradicionais termos a que estávamos habituados, embora geralmente não possuam a mesma capacidade de isolamento. No entanto, os princípios de funcionamento são bastante semelhantes.

Feitas de aço inoxidável, vidro ou diferentes tipos de plásticos, estas garrafas reutilizáveis podem também ter uma certa proteção, geralmente de espuma de borracha.

Quase indestrutíveis, estas soluções não só são mais ecológicas, como também reduzem a quantidade de plásticos armazenados em casa. Contudo, apresentam um problema: não são fáceis de limpar e adquirem odores desagradáveis, muitas vezes alterando o sabor da água.

Devido à sua forma, tentar limpar uma garrafa de água reutilizável do modo convencional é uma tarefa complicada. É comum que acabem por cheirar a mofo, com aquela sensação de água estagnada, gerando um mau odor que, se não for eliminado, pode também alterar o sabor da água.

Esta situação é ainda mais crítica se, além de água, utilizarmos a garrafa para outras bebidas como chás, cafés, sumos, batidos ou refrigerantes, que podem deixar muitos mais resíduos e, especialmente, odores mais intensos.

Por este motivo, segundo o site DAP, existe uma fórmula quase mágica, digna de qualquer avó, para limpar e renovar qualquer garrafa de água reutilizável, eliminando o mau cheiro. Basta usar uma mistura composta por uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e um pouco de vinagre branco. Feche a garrafa, agite ligeiramente e deixe repousar.

Passados alguns minutos, basta adicionar água quente à garrafa para eliminar qualquer resíduo e, em seguida, enxaguá-la bem – com água fria – para remover todas as impurezas. É fundamental que, ao deixá-la secar ao ar, a garrafa esteja de cabeça para baixo e destapada, permitindo assim que toda a humidade desapareça completamente.