Volta a encher a garrafa de plástico? Especialistas explicam se deve ou não fazê-lo

Nem sempre ao sair de casa nos lembramos de trazer a nossa garrafa reutilizável com água e, especialmente em dias de maior calor, acabamos a comprar uma garrafa de plástico num qualquer café ou supermercado. Há quem consuma a água e coloque o recipiente na reciclagem, mas há também quem opte por reencher a garrafa de plástico. Mas será que se deve reutilizar estas embalagens?

De acordo com a especialista em alimentos Tara Eikenaar, citada pelo HuffPost espanhol, podemos reutilizar as garrafas de água, mas não muitas vezes.

Uma garrafa de plástico com líquido no seu interior pode conservar-se até um ano desde que não seja aberta. Mas aberta, a situação já é bastante diferente. De acordo com a especialista, uma garrafa aberta deve ser usada entre três e sete dias se guardada no frigorífico. Se for armazenada no armário da cozinha, conserva-se bem por até três dias.

O que acontece com as garrafas é que, ao utilizámo-las, vamos deixando vestígios de comida e saliva que fazem com que haja uma acumulação de bactérias difíceis de eliminar. Por isso mesmo, as empresas que engarrafam a água recomendam que estas sejam usadas apenas uma vez, refere o site WebMD.

Ou seja, não se deve reutilizar durante muito tempo as garrafas e deve colocar-se as embalagens na reciclagem. Para reutilizar, o ideal é procurar garrafas próprias, que podem ser num plástico próprio, de vidro ou até em aço inoxidável. E a higienização correta é também essencial.