Diga adeus ao cheiro a mofo: esta é a forma como deve lavar a sua garrafa de água

As garrafas térmicas do estilo 'Stanley' tornaram-se um acessório indispensável para muitas pessoas. É uma garrafa de água térmica, com palhinha, que anda sempre connosco para todo o lado.

No entanto, para que continuem sempre higiénicas, é essencial saber como limpá-las corretamente, porque estas garrafas acumulam muitas bactérias em sítios que são difíceis de remover. A criadora de conteúdos @talitacavalcanteoficial partilhou no Instagram um video onde mostra como deve lavar estas garrafas - tanto por dentro como por fora.

Limpeza diária: Para lavar esta garrafa vai precisar de duas escovas específicas: uma multifunções para limpar bem o interior da garrafa, incluindo os cantos mais difíceis, e outra mais fina, própria para canudos ou palhinhas. A parte exterior pode ser lavada com uma esponja comum e detergente.

Limpeza profunda uma vez por mês: Para uma limpeza mais profunda, ideal para eliminar resíduos difíceis e odores, mergulhe as peças da garrafa em 500 ml de água com uma colher de sopa de percarbonato de sódio e deixe atuar durante a noite.

E se aparecer mofo? Se encontrar borrachas ou plásticos com sinais de mofo, lave-os bem com água corrente até o mofo desaparecer. Mesmo que não haja sinais visíveis, é recomendável, uma vez por mês, submergir as peças pequenas como a tampa numa solução de água com percarbonato de sódio, nas mesmas proporções indicadas no ponto anterior.