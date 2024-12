Andam todos a sonhar com uma garrafa Stanley e a Primark tem agora um dupe de 12 euros

Se é fã das tendências que invadem as redes sociais, já deve ter ouvido falar das famosas garrafas da marca Stanley. Estão por todo o lado e é provável que o adolescente lá de casa já tenha pedido um no Natal. No entanto, com um preço superior a 50 euros, nem sempre são uma opção acessível. Mas há boas notícias: a Primark lançou uma alternativa fantástica por apenas 12 euros.

O copo de viagem em aço inoxidável com palhinha da Primark é o dupe do momento e destaca-se não só pelo preço, mas também pela qualidade. Com uma capacidade generosa de 1180 ml, é perfeito para transportar água, chá, sumos ou café, seja no trabalho, no ginásio ou durante passeios.

Feito 100% em aço inoxidável, este copo foi feito para durar. Está disponível em nove cores lindas de morrer (ver galeria acima), o que o torna ideal para quem gosta de personalizar o estilo até nos pequenos detalhes.

Além disso, o copo é seguro para contacto com alimentos e pode ser utilizado no congelador, o que o torna prático para bebidas frescas. No entanto, não é adequado para o microondas e deve ser lavado à mão.