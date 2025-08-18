Facebook Instagram
Como higienizar a garrafa de água térmica sem usar detergentes ou químicos?

Uma solução simples, natural e eficaz pode estar mais perto do que imagina.
IOL
Ontem às 16:51
Garrafa térmica a
Garrafa térmica a

Foto: Freepik

Hoje em dia, quase toda a gente anda com uma garrafa térmica na mochila ou na secretária, mas a verdade é que poucos sabem a forma mais correta de a higienizar. A conta de Instagram @healer_prasanna_, dedicada a partilhar soluções naturais para o dia a dia, revelou um método simples e eficaz para limpar garrafas sem usar detergentes ou produtos químicos agressivos.

A técnica consiste em juntar sal grosso, arroz, limão e água quente dentro da garrafa. Depois, basta agitar bem a mistura, despejar o conteúdo e enxaguar com água corrente. Este processo ajuda não só a remover resíduos acumulados, mas também a eliminar odores indesejados de forma rápida e natural.

O resultado é uma garrafa fresca, limpa e pronta a ser reutilizada em segurança. Ao dispensar químicos, este método é também amigo do ambiente, permitindo manter a higiene diária sem impacto desnecessário no planeta. Uma solução prática para quem procura cuidar da saúde e do ambiente ao mesmo tempo.

 

