Parece impossível de acreditar, a garrafa da moda nunca esteve tão barata

Se passa tempo no Instagram ou TikTok, já viu esta garrafa várias vezes
IOL
Hoje às 10:32

Este artigo pode conter links afiliados*

STANLEY Quencher H2.0 FlowState Tumbler
STANLEY Quencher H2.0 FlowState Tumbler

Fotografia: @buyforlessUAE, via TikTok

Finalmente um aquecedor que não estraga a decoração: Vem em 4 cores lindas e custa 48 euros

Está por todo o lado nas redes sociais e dificilmente passa despercebida. À primeira vista parece uma garrafa grande, mas a Stanley Quencher H2.O FlowState é uma garrafa térmica pensada para acompanhar o dia inteiro. Tornou-se um dos produtos mais vendidos da Amazon de forma consistente e mantém uma média de 4,4 estrelas, com mais de 12.000 avaliações. Normalmente ultrapassa os 50 €, mas neste momento encontra-se por cerca de 33 €, um valor pouco comum para este modelo, ainda mais tendo em conta que registou mais de 400 compras só no último mês.

Com uma capacidade de 1,18 litros, esta garrafa permite manter bebidas frias durante cerca de 11 horas e conservar o gelo até 48 horas. A tampa FlowState, com três posições, adapta-se a diferentes formas de utilização, seja com palhinha, para beber diretamente ou totalmente fechada. A pega integrada facilita o transporte e a base foi desenhada para encaixar nos suportes de copos do carro, tornando-a prática para uso diário. É fabricada maioritariamente em aço inoxidável reciclado e pode ir à máquina de lavar loiça.

Quem já a utiliza destaca sobretudo a durabilidade e a eficácia térmica. Há quem refira que “ao fim de meses de uso intensivo continua como nova” e quem sublinhe que “a água com gelo aguenta o dia inteiro”. Está disponível em várias cores, todas atualmente com desconto, algo raro num produto que costuma manter preços elevados mesmo em promoções.

stanley quencher hw flowstate

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

