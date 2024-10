Toda a gente quer uma! Esta garrafa tornou-se viral e é dos produtos mais vendidos na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem passa algum tempo no TikTok ou no Instagram já deve ter reparado: há uma nova garrafa que está a dominar os feeds. Esta garrafa conquistou tudo e todos, desde influencers de lifestyle aos entusiastas da saúde e desporto.

A razão? É bonita, claro, mas há mais para além da estética. Com capacidade para 1,2 litros, esta garrafa mantém a água fresca durante 11 horas - e se juntar gelo, a bebida permanece fresca até dois dias. Sim, leu bem: 48 horas! Feita em aço inoxidável reciclado, o material dá um ar sofisticado, um toque que faz toda a diferença.

Adquira aqui a garrafa Stanley

Design minimalista e uma tampa muito prática

O segredo? Uma tampa que é praticamente três em uma. Vem com palhinha integrada e dá para beber de várias formas - perfeita para quem está sempre a correr entre o ginásio, o trabalho e os cafés com amigos. E sim, pode meter na mala sem dramas: não pinga! No fim do dia, vai direitinha para a máquina de lavar loiça.

Não é por acaso que este tom rosa quartzo é o modelo mais vendido na Amazon. É daquelas cores que conquista à primeira vista - traz aquele mood minimalista que todos procuram. Do escritório ao brunch de domingo, este rosa suave encaixa na perfeição em qualquer ambiente. E até pode ajudar a beber mais água: é tão agradável de olhar que dá vontade de a ter sempre por perto.

O que diz quem comprou

Esta garrafa continua a colecionar fãs: são mais de 1.500 avaliações e uma média de 4 estrelas. "Não largo a minha Stanley, até os cubos de gelo aguentam de um dia para o outro", partilha uma fã. "Linda e prática, vale cada cêntimo", diz outra. "A garrafa é perfeita, o design é muito clean e a cor é linda", acrescenta mais uma utilizadora. Uma cliente entusiasta até confessa: "Uso todos os dias e já comprei mais uma para oferecer!"

Há também quem destaque a praticidade: "Comprei para o trabalho, ajuda-me a beber mais água no dia a dia. O melhor é que os cubos de gelo aguentam imenso".

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.