Como fazer com que um gato deixe de ser agressivo

Ter um gato agressivo pode ser uma fonte de preocupação em casa. Nunca se sabe quando é que o animal vai ter um momento em que ataca alguém ou até outro animal de estimação. A boa notícia é que, normalmente, a agressividade é um sinal de algo e não apenas um traço de personalidade do animal.

De acordo com o site Nature’s Variety, é importante perceber quais as possíveis causas da agressividade do gato. Só assim será possível perceber quais as melhores técnicas para o acalmar e evitar que se vire contra alguém.

Um dos motivos mais comuns é o medo, mas está longe de ser o único. Perceba quais são os fatores que levam a um temperamento mais agressivo num felino.

1. Medo

Os gatos não podem ser domesticados completamente, explica o site Nature’s Variety e, por isso, em algumas situações podem voltar a mostrar o seu lado selvagem. Se o seu gato chegou a sua casa já em adulto, muito provavelmente tem algum trauma.

2. Stress

Os animais também sofrem de stress, não são só os humanos. Os gatos normalmente odeiam mudança e uma perturbação pode causar stress.

Se reparar que o seu animal de estimação reage com agressividade a situações desconhecidas, tenha o cuidado de habituá-lo de forma progressiva em vez de o colocar numa situação desconhecida de um momento para o outro.

3. Má socialização

Socializar os nossos animais de estimação é absolutamente indispensável. Só assim podem aprender a comportar-se em determinadas situações, não causando problemas. Quando a socialização não é feita logo desde o início – e isto inclui as interações que tem com a mãe e com os irmãos – pode tornar-se um gato agressivo quando cresce.

4. Demasiadas carícias

Já lhe aconteceu estar a fazer festinhas ao seu gato e ele de repente virar-se contra si? Os felinos gostam do seu espaço e da sua independência e por vezes sentem-se quase dominados quando estamos a tocar-lhes em demasia.

Um bom indicativo de que o animal está a gostar de receber festas é o ronronar. Se vir que ele parou de ronronar, poderá não estar confortável. Mover o rabo de um lado para o outro ou mexer as costas são outros dois sinais que poderão indicar que o gato não está confortável.

5. Dor ou doença

Um gato que de repente se torna agressivo poderá ser porque tem dores. Atenção a este sinal.

6. Proteção do território

Alguns gatos são muito territoriais e ficam agressivos quando outro animal ou até uma pessoa invadem o seu espaço. Aprenda a ler os sinais do seu animal e perceba quando este está a defender o seu território.

7. Agressividade redirecionada

Tal como os humanos que às vezes parecem irritar-se com a primeira pessoa que veem e não com a causa do problema, os animais também podem fazer isto.

O que fazer quando o gato fica agressivo

Se o seu gato de repente tem um episódio mais agressivo, recomenda-se que tenha muita paciência. Além disso, evite repreendê-lo ou gritar com ele e não lhe toque. Poderá ser também uma boa ideia afastar-se do animal até que ele se acalme. Se por outro lado sente que ele está agressivo porque está magoado, envolva-o numa toalha para que não o arranhe e pegue nele para levar ao veterinário ou para examiná-lo.

Para evitar comportamento agressivos, comece a socializar o animal a partir das 3 semanas de idade. Tenha brinquedos, arranhados e atividades interessantes para que ele gaste energia e não se esqueça de recompensar o bom comportamento.

Se trouxer um novo animal para casa, faça a aproximação de forma gradual e não de um momento para o outro.