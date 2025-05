Ração para diminuir alergias a gatos? Sim, existe. E está a ajudar quem não quer abdicar da companhia felina

Este artigo pode conter links afiliados*

Viver com alergia a gatos é, para muitas pessoas, um dilema constante: manter um animal querido por perto pode significar espirros, comichão nos olhos e até dificuldade em respirar. Até há pouco tempo, a única solução era evitar o contacto. Mas agora existe uma alternativa inesperada e promissora.

A Purina Pro Plan LiveClear é uma ração desenvolvida especificamente para reduzir os alergénios presentes no pelo dos gatos. Sim, leu bem: trata-se de um alimento seco que ajuda a diminuir a proteína Fel d 1, o principal responsável pelas reações alérgicas em humanos. A fórmula inclui uma proteína especial, derivada do ovo, que neutraliza parcialmente essa substância quando o gato se alimenta dela. Os efeitos começam a notar-se ao fim de de três semanas de uso contínuo.

Indicada para gatos adultos esterilizados, esta versão rica em salmão também ajuda a manter o peso saudável e a saúde urinária. Ou seja, contribui para o bem-estar de quem sofre de alergias e para o equilíbrio do animal. “Realmente ajuda com as alergias aos gatos”, lê-se num dos testemunhos. “Notei uma melhoria significativa nos sintomas. Recomendo a quem quer manter o seu gato por perto sem sofrimento constante.”

Porque, no fim, não é apenas sobre o que se come. É sobre o que se sente. A ração certa pode ser um passo importante para viver com mais conforto. Mas o mais importante continua a ser o laço entre si e o seu gato. Com o cuidado certo, é possível protegê-lo e continuar a partilhar todos os momentos — com menos alergias e mais mimos.

