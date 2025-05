Os gatos adoram e são essenciais à sua saúde: os snacks que deve ter sempre em casa

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem tem gatos sabe: as bolas de pelo são um problema recorrente — e por vezes difícil de gerir. A GimCat Malt-Soft Extra é uma pasta com malte pensada para ajudar os felinos a eliminarem naturalmente os pelos ingeridos, promovendo o bem-estar intestinal. É um snack funcional, fácil de administrar, e com sabor irresistível (pelo menos segundo milhares de gatos e os seus donos).

Produzida na Alemanha, esta pasta destaca-se pela qualidade dos ingredientes e pela ausência de aditivos desnecessários: sem açúcar, corantes ou conservantes. A fórmula inclui extrato de malte, óleos e fibras que favorecem a digestão e reduzem a formação de bolas de pelo. É recomendada para gatos de todas as idades e pode ser dada diariamente, seja diretamente ou misturada com a comida.

Adquira aqui a pasta GimCat Malt-Soft Extra

Com uma avaliação média de 4,6 estrelas baseada em mais de 13 mil opiniões, esta pasta tornou-se um sucesso de vendas — e por bons motivos. Há quem diga que é a única que o gato aceita sem protesto, outros sublinham os resultados visíveis após alguns dias de uso. Por 10,53€ (atualmente com 15% de desconto), é um produto que se tornam indispensável em qualquer casa com gatos.

