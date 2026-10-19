As pessoas que os gatos preferem têm sempre esta característica

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A pessoa favorita de um gato pode não ser aquela que lhe dá mais comida ou que procura constantemente a sua atenção. Segundo o especialista em comportamento animal Emiliano Linardi, os felinos tendem a sentir-se mais confortáveis com quem respeita o seu espaço e lhes transmite segurança.

Em declarações citadas pelo espanhol Ok Diario, o especialista explica que os gatos valorizam quem não os pressiona nem tenta impor o contacto. Permitir que o animal se aproxime por iniciativa própria pode ajudar a construir uma relação de confiança.

Embora tenham fama de independentes, os gatos podem desenvolver laços fortes com as pessoas com quem se sentem seguros. Para isso, é importante perceber que cada animal tem os seus próprios limites e que nem todos apreciam o mesmo tipo de contacto.

Como melhorar a relação com o seu gato

Há alguns comportamentos que podem ajudar a fortalecer a ligação com o animal:

Não o persiga nem o force a ficar ao colo: se o gato quiser afastar-se, deixe-o fazê-lo.

Respeite a linguagem corporal: a posição das orelhas, os movimentos da cauda e a postura podem indicar desconforto.

Faça festas durante períodos curtos: observe a reação do animal e pare se mostrar sinais de que já não quer contacto.

Brinque com ele: os jogos permitem interagir sem necessidade de contacto físico constante.

Deixe-o tomar a iniciativa: dar-lhe espaço para se aproximar pode contribuir para que se sinta mais seguro.

Os gatos podem dar sinais de desconforto antes de reagirem com uma mordidela ou um arranhão. Aprender a reconhecer esses sinais ajuda a evitar situações de stress e a respeitar as necessidades do animal.

Mais do que procurar constantemente a atenção do gato, a chave para criar uma relação próxima passa por lhe proporcionar um ambiente tranquilo, previsível e onde se sinta seguro.