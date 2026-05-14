Veterinário confirma: “Voz de bebé é a mais eficaz para comunicar com o seu gato”

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“Sabe aquela voz de bebé que todos usamos quando falamos com o nosso gato? Afinal, os estudos mais recentes mostram que é a voz mais eficaz que podemos usar para comunicar com ele”. Quem o diz é um veterinário espanhol que cita um estudo publicado na revista Animal Cognition.

“Apesar de parecer uma voz ridícula, o seu gato capta melhor a informação com este tipo de tom”, explica. O estudo, de acordo com o especialista, “demonstrou que esta voz aguda, suave e emocional é a que cria uma melhor ligação com os gatos. E, curiosamente, é muito parecida com a forma como falamos com os bebés”.

A verdade é que a experiência de quem tem gatos mostra que os gatos prestam mais atenção e envolvem-se mais com os humanos perante este tom de voz.