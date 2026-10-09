Como disfarçar os fios brancos da barba em 5 minutos, sem sair de casa

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Queda de cabelo: cápsulas "foram uma salvação, não suportava a ideia de ter que rapar a cabeça"

Este aquecedor vende-se aos milhares e agora custa menos de 50 euros na Amazon

Os primeiros fios brancos na barba ou no bigode fazem parte do passar dos anos, mas nem todos os homens querem assumir o visual grisalho. Para quem prefere manter a cor de sempre, há um gel que atua em apenas cinco minutos.

Falamos do Just For Men, disponível na Amazon, que soma mais de 3.700 avaliações, uma média de 4,2 estrelas em 5 e mais de 900 compras só no mês passado. No tom preto custa 8,59€, quando o preço original é 10,16€.

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Fácil de aplicar

O produto vem em dois tubos, um com a base e outro com o corante, que se misturam antes de usar. Com o pincel incluído, espalha-se nas zonas pretendidas e, ao fim de cerca de cinco minutos, enxagua-se. Um comprador aconselha a começar com uma quantidade do tamanho de um grão-de-bico de cada tubo para a barba curta e o bigode, e garante que uma só passagem chega para um acabo natural. Outro utilizador acrescenta que o perfume é agradável e desaparece em poucos minutos.

Como o pelo do rosto é mais espesso do que o cabelo, a fórmula foi pensada para os fios duros da barba e não leva amoníaco. Inclui ainda óleo de coco, aloé vera e biotina, e uma utilizadora refere que, com esta versão, não sentiu comichão nem irritação.

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Um tom uniforme que dura semanas

O resultado é uma cor uniforme, que disfarça os brancos e dá à barba um aspeto mais denso. Há quem refira que o tom aguenta duas semanas de lavagens diárias antes de ser preciso retocar. Como os tubos voltam a fechar-se, o que sobra pode ser guardado para a próxima aplicação, e o tamanho reduzido facilita levá-lo na necessaire de viagem.

Existe em vários tons, do castanho claro ao preto, para quem quer acompanhar a cor natural da barba.

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