Há receitas que sabem a tradição, a família e aos bons momentos à volta da mesa. O gelado de café à moda da avó São é uma dessas sobremesas especiais: simples de preparar, irresistivelmente cremosa e com uma combinação de sabor e textura crocante divinal.

Feito com natas batidas, claras em castelo, café solúvel, suspiros crocantes e amêndoa torrada, este gelado caseiro é uma verdadeira delícia para os apreciadores de café. A sua textura leve e cremosa contrasta na perfeição com a crocância dos suspiros e o sabor delicadamente tostado da amêndoa.

É uma sobremesa gelada que pode ser preparada com antecedência, sendo perfeita para servir num almoço de família, num jantar especial ou numa ocasião festiva. Basta prepará-la de véspera e deixá-la no congelador até à hora de servir.

Uma receita de família, partilhada pela avó São, que merece continuar a passar de geração em geração!

Ingredientes

- 3 pacotes de natas (600 ml)

- 4 claras de ovo

- 5 colheres de sopa de açúcar em pó

- 200 g de suspiros

- 5 pacotes pequenos de café solúvel (Nescafé)

- 100 g de amêndoa em palitos

- 1 colher de sopa de água quente

Modo de preparação

1. Preparar o café

Comece por dissolver os cinco pacotes de café solúvel numa colher de sopa de água quente. Mexa bem até obter uma mistura homogénea e sem grumos. Reserve e deixe arrefecer completamente.

2. Bater as claras em castelo

Numa taça bem limpa, bata as claras em castelo. Quando começarem a ganhar consistência, adicione uma colher de sopa de açúcar em pó e continue a bater até obter claras firmes e volumosas. Reserve.

3. Bater as natas

Noutra taça, bata as natas, que devem estar bem frias, juntamente com duas colheres de sopa de açúcar em pó. Bata até ficarem firmes e cremosas, tendo cuidado para não bater em excesso.

4. Preparar o creme de café

Adicione o café já frio às natas batidas e envolva delicadamente. De seguida, incorpore as claras em castelo, envolvendo cuidadosamente com uma espátula e com movimentos suaves de baixo para cima, para preservar a leveza e o volume do creme.

5. Preparar a amêndoa e os suspiros

Coloque os palitos de amêndoa num tabuleiro e leve ao forno até ficarem ligeiramente dourados e crocantes. Retire e deixe arrefecer.

Esmigalhe grosseiramente os suspiros e parta a amêndoa torrada, reservando ambos para a montagem do gelado.

6. Montar o gelado

Forre o fundo de uma forma de abrir com papel vegetal.

Comece por espalhar uma camada de suspiros esmigalhados e amêndoa torrada no fundo da forma. Cubra com uma camada do creme de café.

Continue a montagem, alternando camadas de creme, suspiros e amêndoa, até terminar os ingredientes. Termine com uma camada de creme.

7. Levar ao congelador

Tape a forma e leve ao congelador durante, pelo menos, 12 horas, idealmente de um dia para o outro, para que o gelado fique bem firme e adquira a consistência perfeita.

8. Desenformar e servir

Retire o gelado do congelador alguns minutos antes de servir. Passe cuidadosamente uma faca pelas laterais da forma, desenforme e coloque num prato de servir.

Se desejar, decore com alguns suspiros esmigalhados e amêndoa torrada. Corte em fatias e sirva bem fresco!

Dicas para um gelado de café perfeito

- Utilize natas bem frias: mantenha-as no frigorífico até ao momento de bater para conseguir uma consistência firme e cremosa.

- Deixe o café arrefecer: é importante que esteja completamente frio antes de o juntar às natas.

- Envolva as claras delicadamente: utilize uma espátula e movimentos suaves para preservar a leveza do creme.

- Torre bem a amêndoa: deixe-a arrefecer antes de a utilizar, para manter a crocância.

- Prepare de véspera: este gelado fica perfeito quando passa uma noite no congelador.

Perguntas frequentes

Quanto tempo deve ficar o gelado de café no congelador?

O ideal é deixar o gelado no congelador durante pelo menos 12 horas. Prepará-lo de véspera é a melhor opção para garantir que fica bem firme e fácil de desenformar.

Posso preparar o gelado de café com antecedência?

Sim! Esta é uma excelente sobremesa para preparar antecipadamente. Pode fazê-la no dia anterior e mantê-la no congelador até à hora de servir.

Como desenformar o gelado sem o partir?

Retire-o do congelador alguns minutos antes de servir e passe cuidadosamente uma faca fina pelas laterais da forma. O papel vegetal no fundo também facilita a operação.

Posso substituir a amêndoa por outro fruto seco?

A receita original leva amêndoa em palitos torrada, mas também pode experimentar avelãs ou nozes picadas. Para manter o sabor tradicional da receita da avó São, recomendamos a amêndoa.