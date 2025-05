Este gelado de morango faz-se em minutos (e para além de ser delicioso, é saudável)

Vamos aprender a fazer as melhores sobremesas de chocolate com os vídeos e e-book de Mafalda Agante

Esta receita faz parte do capítulo "Para devorar sem demoras" do meu segundo livro «Há alguém mais gulosa do que eu? VOL. II», que apresenta doces perfeitos para todas as ocasiões! Este gelado é perfeito para miúdos e graúdos!

Ingredientes:

8 morangos congelados

1 iogurte natural

1 colher de sopa de xilitol ou xarope de agave ou xarope de ácer

Preparação:

Colocar os morangos congelados num picador e triturar. Juntar o iogurte e o xilitol e voltar a triturar a triturar até ficar uniforme. Podem servir com pepitas de cacau cru.

