Croissant com gelado? A trend viral do momento chega à padaria mais famosa de Portugal e já pode provar

Já viu aqueles vídeos e fotografias de croissants abertos ao meio, recheados com um gelado? A tendência que tomou conta das redes sociais acaba de ganhar uma versão oficial em Portugal.

A ideia é tão simples quanto visualmente irresistível. De um lado, temos o croissant, dourado, folhado e crocante. Do outro, o gelado, frio e cremoso. Juntos, criam aquele contraste entre quente e frio que explica, em boa parte, porque é que a combinação se tornou uma das trends gastronómicas do momento.

Agora, já não é preciso ficar apenas a assistir aos vídeos nas redes sociais. A Padaria Portuguesa juntou-se à Olá para transformar a tendência numa edição limitada, levando para as lojas uma combinação que junta o seu croissant brioche a alguns dos gelados mais conhecidos da marca.

Uma trend que passou do ecrã para a vida real

As redes sociais têm uma capacidade impressionante para transformar combinações improváveis em verdadeiros fenómenos. Primeiro aparecem nos vídeos, depois começam as recriações em casa e, quando damos por isso, já há marcas a transformar a tendência numa experiência que podemos provar.

É exatamente o que acontece aqui. Por isso, se já deu por si a parar o scroll para ver alguém a comer um croissant com gelado, esta é provavelmente a oportunidade de perceber se a combinação é realmente tão boa como parece.

Agora fica a parte mais difícil: escolher qual provar primeiro. Se é fã de chocolate e frutos secos, podes escolher o Magnum Amêndoa. Para quem prefere a combinação mais cremosa e com sabor a pistácio, há o Magnum Pistáchio. E existe ainda uma opção que é impossível não reconhecer: o clássico Perna de Pau, com a sua cobertura de chocolate e interior de gelado de baunilha com sabor a morango.