Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)

São considerados os melhores gelados de iogurte grego. E os toppings são tantos que resultado em mais de 8 mil combinações de sabores possíveis
IOL
Hoje às 13:10
Tem sido uma loucura: não há hora em que se passe pela pequena loja de Campo de Ourique, em Lisboa, que não se encontre uma fila para conseguir o famoso gelado. E assim foi desde o primeiro dia em que abriram portas. Mas, para quem pensava tratar-se de um pequeno negócio de bairro a abrir na capital portuguesa, a surpresa foi perceber o quão mediática é esta marca de gelados lá fora.

São de base de iogurte grego e nasceram das mãos de um casal de mexicanos a viver em Espanha. Os gelados nasceram em Madrid e foram logo um êxito, tendo até motivado um artigo por serem os preferidos da cantora Dua Lipa. Em apenas dois anos, contam já com mais de 100 lojas em regime de franchising, espalhadas por 13 países, marcando agora presença também em Lisboa.

O conceito desta loja é simples, mas brilhante. Na base está iogurte grego verdadeiro, e nota-se logo a diferença em relação aos que encontramos no supermercado. Depois, é deixar-se encantar pelas dezenas de toppings e lidar com decisões difíceis, como figo ou pistácio, mel ou azeite. E há sempre novidades.

O iogurte é feito à mão na Grécia, usando uma receita tradicional, “com o melhor leite e kefir como matérias-primas excecionais”, garante a marca, que “promete um gelado único, com textura suave, acabamento cremoso e um toque leve e refrescante no paladar”. São mais de 8 mil combinações de sabores possíveis!

