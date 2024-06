Depois do Continente, Lidl também vai vender um dos produtos mais procurados da Mercadona

Se é daquelas pessoas que adora gelados e adora experimentar novos sabores, de certeza que já ouviu falar dos famosos gelados de coco da Mercadona. Este produto, que se tornou viral nas redes sociais, é um gelado com o sabor da fruta que tem ainda a particularidade de vir em tacinhas a imitar o coco.

Até há pouco tempo, para se conseguir comer os cocos, como são chamados, era preciso ir até a uma loja da Mercadona. Mas, agora, estes gelados começam a surgir noutros supermercados.

No mês passado, descobrimos que os cocos estão também à venda no Continente. Neste mês, chegaram ao Lidl. Pelo menos de 6 a 12 de junho.

No novo folheto do Lidl, aparece o gelado da marca Caribbean Style, com sabor a coco e em casca de coco.

O gelado de coco deverá estar disponível a partir de sexta-feira, 6 de junho, em todas as lojas Lidl. Uma caixa com dois cocos de 91g vai estar à venda por 2,79 euros.