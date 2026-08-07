Para os amantes de Speculoos: o Aldi tem um novo gelado inspirado no famoso cheesecake japonês

Se é daqueles que não resiste a tudo o que tenha Speculoos, temos novidades que merecem um lugar no congelador. O Aldi acaba de apresentar um novo gelado da marca LYTTOS que promete transformar a sobremesa numa espécie de cheesecake japonês, mas servido bem frio!

O Gelado de Cheesecake Japonês chega numa embalagem de 210 gramas e combina gelado inspirado no famoso cheesecake japonês com pedaços crocantes de bolacha Speculoos e molho de Speculoos.

Ou seja: há cremosidade, há aquele toque caramelizado e especiado tão característico da bolacha e, pelo meio, pedaços crocantes para dar textura. Uma combinação particularmente perigosa para quem costuma dizer “só vou provar uma colher.

E quanto custa? A novidade está disponível no Aldi por 2,79 euros, o que dá 13,29 euros por quilo.

Segundo a publicação partilhada pelo Aldi Portugal, o produto pode ser encontrado nas lojas da cadeia e está classificado como produto ultracongelado. A embalagem indica ainda um volume de 350 ml, apesar de o peso líquido ser de 210 gramas.

Cheesecake japonês em versão gelado

O cheesecake japonês tornou-se conhecido pela textura particularmente leve e fofa, quase como uma nuvem. Aqui, a LYTTOS pega nessa inspiração e leva-a para o território dos gelados, acrescentando-lhe dois ingredientes que são praticamente garantia de sucesso entre os fãs de Speculoos: crumbles da bolacha e molho de Speculoos.

E há ainda outro detalhe que pode convencer os indecisos: a própria embalagem destaca que o gelado é feito com iogurte de estilo grego, além dos pedaços de bolacha e do molho. A novidade chega numa altura perfeita para quem procura uma sobremesa diferente para os dias quentes e, sobretudo, para quem já não sabe quantas formas existem de comer Speculoos.

Disponível por 2,79 euros, é daquelas novidades do supermercado que podem justificar uma visita ao corredor dos congelados.