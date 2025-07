Andávamos a guardar o gelado no congelador de forma errada. Influencer partilha dica genial

Nos dias mais quentes, tudo o que nos apetece é algo fresco e o gelado não é exceção. No entanto, quando deixamos o gelado durante muito tempo no congelador, por vezes, fica demasiado duro e com alguns cristais de gelo.

A pensar nisso, a criadora de conteúdos, Sorrialista, partilhou um truque genial que promete manter a textura cremosa do gelado por muito mais tempo, evitando um gelado duro.

Segundo a influencer, tudo se resume a um passo simples: guardar o gelado dentro de um saco de plástico bem fechado antes de o colocar no congelador.

O que acontece, explica, é que quando o gelado fica diretamente exposto ao ar frio e seco do congelador, formam-se cristais de gelo maiores, tanto à superfície como no interior. Resultado: uma textura mais rija e menos agradável ao paladar. Ao selá-lo num saco, o contacto com o ar é reduzido, a temperatura mantém-se mais estável e evita-se a desidratação do produto.