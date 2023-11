Vai ficar mais frio! Sabe o que fazer (e o que nunca deve fazer) quando tem o carro com gelo?

O que significam as luzes de aviso no painel do carro?

Com as temperaturas a descerem, é expectável que se depare com o seu automóvel coberto de gelo. É normal, mas, como alerta o Automóvel Clube de Portugal (ACP), pode haver "surpresas antes de iniciar a marcha".

"Um exemplo ocorre de manhã, quando os vidros dos automóveis estão cobertos de gelo. As geadas matinais atrapalham a rotina de quem vai conduzir, especialmente se deixar o carro ao ar livre. Este fenómeno acontece devido à diferença de temperatura entre o interior e o exterior do veículo: assim que a temperatura baixa, a humanidade presente no ar começa a condensar, criando cristais de gelo no vidro para-brisas", explicam os especialistas do ACP.

Utilizar a água do limpa para-brisas, ligar o desembaciador ou despejar uma garrafa de água nos vidros são as soluções mais comuns que ocorrem aos condutores. Mas, nem sempre são suficientes. E há mesmo algumas que não deve fazer.

