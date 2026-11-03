"A genética não mente": Famoso português tira do baú foto antiga da mãe e as parecenças entre ambos impressionam

Pedro Crispim voltou a despertar a atenção dos seguidores com uma partilha especial nas redes sociais. O stylist publicou no Instagram um retrato antigo da mãe, a preto e branco, e a imagem está a conquistar os fãs, não só pela beleza de Elisabete, mas também pela impressionante semelhança entre os dois.

Na legenda, Pedro Crispim foi breve, mas deixou uma mensagem que diz muito sobre aquilo que vê na fotografia: «Mãe, uma genética fortíssima!».

E os seguidores parecem concordar. Na caixa de comentários, multiplicaram-se os elogios à progenitora e as observações sobre os traços que o comentador herdou da mãe.

«A genética não mente!», «Esse olhar é igual ao seu, e os lábios também! Tão bonita», «O Pedro tem mesmo a quem sair!» e «Parece uma estrela de cinema» são algumas das reações deixadas pelos fãs.

Também houve quem destacasse a beleza intemporal do retrato. «Os traços dessa beleza são eternos», «Linda e maravilhosa» e «A beleza é mesmo de família» foram outras das mensagens que se podem ler.

Pode ver aqui a partilha feita por Pedro Crispim:

A mãe de Pedro Crispim é uma das pessoas mais importantes da sua vida

A ligação entre Pedro Crispim e a mãe não é novidade para quem acompanha o percurso do stylist. Ao longo dos anos, o comentador tem feito várias declarações públicas de carinho e admiração por Elisabete, a quem atribui um papel fundamental na sua vida.

Em abril de 2019, durante uma participação no programa «Você na TV», Pedro Crispim falou emocionado sobre a progenitora, que tinha sido convidada para uma rubrica. Na altura, descreveu-a como a sua base e explicou a importância que teve no processo de aceitação pessoal.

«A minha mãe é a minha base, portanto, é a minha arquitetura. Aceitei a minha vida através dos olhos da minha mãe», afirmou, elogiando também a forma aberta e sem julgamentos com que Elisabete sempre olhou para os outros.

Em setembro de 2020, voltou a dedicar-lhe uma publicação especial, desta vez para assinalar o aniversário da mãe. A fotografia dos dois também chamou a atenção dos seguidores, que ficaram impressionados com a beleza de Elisabete e com a semelhança entre mãe e filho.

Pedro Crispim já falou da importância dos pais e da família

O stylist também já partilhou momentos de grande emoção ao falar do pai. Em novembro de 2022, numa entrevista no programa «Goucha», ouviu uma mensagem do progenitor e não conseguiu conter as lágrimas.

Na ocasião, descreveu o pai como uma das suas maiores referências, destacando a integridade e a generosidade. «O meu pai é o coração da família e da casa», afirmou, enquanto reservou para a mãe o papel de grande comunicadora.

Mais recentemente, em maio de 2026, Pedro Crispim revelou que o pai tinha morrido e explicou que esse momento o levou a dedicar mais tempo a si próprio e aos familiares, apoiando também a mãe, que tinha partilhado grande parte da vida com o companheiro.

«Tenho tratado de mim, da minha dor, das minhas feridas, das dos meus familiares, ajudado a cuidar da minha mãe», contou, numa conversa sobre o período de afastamento da televisão.

A nova fotografia de Elisabete surge, assim, como mais uma partilha de carinho de Pedro Crispim pela mulher que tantas vezes descreveu como uma das suas maiores referências. Desta vez, bastou um retrato antigo e uma frase sobre genética para voltar a conquistar os seguidores.