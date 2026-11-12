Um verdadeiro mundo cor-de-rosa: Georgina Rodríguez revela decoração luxuosa do aniversário da filha Alana (Vídeo)
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Alana Martina está de parabéns! A filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez completa esta quinta-feira, 12 de novembro, nove anos e a ocasião está a ser assinalada de uma forma muito especial. Orgulhosa, Georgina partilhou com os seguidores imagens da decoração escolhida para o almoço de aniversário em família, que teve lugar na luxuosa mansão que o casal tem em Cascais.
E há um elemento que salta imediatamente à vista: o rosa! A sala de jantar da propriedade transformou-se num verdadeiro cenário de sonho, com uma decoração pensada ao pormenor para celebrar o dia especial da menina.
No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível observar uma composição dominada por balões cor-de-rosa e prateados, flores em tons de rosa, estrelas e inúmeras velas espalhadas pelo espaço. Entre os elementos que mais chamam a atenção estão os enormes balões com o nome «Alana», que dão ainda mais destaque à decoração.
Dos pequenos apontamentos decorativos aos elementos de maiores dimensões, tudo parece ter sido pensado para criar um ambiente harmonioso, feminino e festivo. Uma verdadeira explosão de cor-de-rosa que transformou a sala de jantar num espaço digno de um conto de fadas.
A decoração escolhida por Georgina voltou, assim, a mostrar a atenção dedicada aos momentos especiais dos filhos e a forma como gosta de assinalar estas datas em família.
Pode ver aqui o vídeo partilhado por Georgina Rodríguez:
Uma data especial para a família de Cristiano Ronaldo e Georgina
Alana Martina nasceu a 12 de novembro de 2017 e é a primeira filha biológica de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo. Nove anos depois, a menina continua a ser uma das protagonistas de vários momentos familiares partilhados pelo casal.
A pequena cresceu ao lado dos irmãos Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Mateo e Bella, numa família que Georgina faz questão de mostrar ocasionalmente nas redes sociais.
Aliás, as festas de aniversário de Alana têm sido, ao longo dos anos, momentos marcados por decorações especiais e muitas surpresas.
Em 2023, por ocasião do sexto aniversário da menina, Cristiano Ronaldo e Georgina prepararam uma celebração inspirada no universo das princesas Disney. A festa contou com uma decoração colorida, uma pista de patinagem instalada no jardim da propriedade, vários doces e um impressionante bolo de três andares.
Já no oitavo aniversário, em novembro de 2025, Georgina voltou a partilhar alguns momentos da celebração, na qual se destacavam os balões em tons pastel e referências às personagens Cinnamoroll.
A mansão de Cascais, um dos refúgios especiais da família
A celebração deste ano acontece num dos espaços mais especiais para Cristiano Ronaldo e Georgina: a luxuosa propriedade situada na Quinta da Marinha, em Cascais.
A mansão portuguesa tem sido palco de vários momentos importantes para a família e ganhou ainda mais protagonismo em agosto de 2026, quando o casal escolheu a propriedade para celebrar o casamento, numa cerimónia íntima que contou com a presença dos filhos.
Georgina tem mostrado, pontualmente, alguns recantos da residência, permitindo aos seguidores espreitar um pouco da vida familiar longe dos compromissos profissionais e da exposição pública.
Desta vez, foi a sala de jantar que ganhou destaque, transformada num cenário inteiramente dedicado à aniversariante.
A decoração cor-de-rosa, os balões personalizados e a atenção aos pequenos detalhes fizeram do espaço o cenário escolhido para assinalar os nove anos de Alana Martina, num dia em que a família celebra mais um capítulo da infância da menina.