Onde está a aliança? Georgina Rodríguez "troca" anel de casamento por uma joia de milhares de euros

Georgina Rodríguez casou-se com Cristiano Ronaldo na passada terça-feira, 11 de agosto. A novidade foi avançada pelo casal, através da partilha de uma foto onde mostravam as alianças que trocaram. Agora, a mulher de CR7 recorreu às redes sociais para partilhar a primeira foto após a cerimónia e houve um detalhe que não passou despercebido.

A empresária publicou, nas stories do Instagram, uma fotografia em frente ao espelho e surge sem a aliança de casamento. Por sua vez, elegeu um anel com um diamante gigante, com um aro à volta com diamantes mais pequenos, acessório que vale milhares de euros.

Pode ver aqui a fotografia em questão:

Nem o novo visual chamou tanto a atenção: todos repararam neste detalhe em Cristiano Ronaldo após o casamento

Cristiano Ronaldo casou-se com Georgina Rodríguez na passada terça-feira, 11 de agosto, em Cascais. Já nesta quinta-feira, 13, o craque português regressou ao trabalho e juntou-se ao restante plantel do Al Nassr, e foi recebido de forma muito especial. As imagens do momento foram partilhadas e há um detalhe que salta à vista.

No vídeo, divulgado pelo Al Nassr no Instagram, Cristiano Ronaldo é ovacionado pelos colegas de equipa e é possível ver que CR7 tem a aliança de casamento posta no dedo anelar.

Além desse detalhe, saltou também à vista o novo look de Cristiano Ronaldo, que está loiro e de cabelo muito curtinho.

Pode ver aqui o vídeo do momento em questão: