Georgina Rodriguez mostra foto privada e antiga de Cristiano Ronaldo. E a reação da filha ao reconhecer o pai é amorosa
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Georgina Rodríguez
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Georgina Rodríguez partilhou uma fotografia antiga de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional. Veja o gesto ternurento da filha Bella Esmeralda
A companheira de Cristiano Ronaldo partilhou um momento ternurento nas redes sociais. Bella Esmeralda surge a apontar para uma fotografia do pai quando ainda era muito jovem e a legenda escolhida por Georgina diz tudo.
Georgina Rodríguez voltou a partilhar um momento familiar nas redes sociais, desta vez com a pequena Bella Esmeralda como protagonista. Através de um story publicado no Instagram, a empresária mostrou a filha mais nova a contemplar uma fotografia antiga de Cristiano Ronaldo ao serviço da Seleção Nacional.
Na imagem, Bella aponta com o dedo para o rosto do pai, que surge ainda muito jovem, com a camisola de Portugal. Um gesto simples, mas que não passou despercebido, sobretudo pela ternura do momento.
A acompanhar a fotografia, Georgina Rodríguez escreveu apenas «Papá», juntando um coração vermelho. Uma legenda breve que deu ainda mais significado à partilha.
Cristiano Ronaldo recordado nos tempos da Seleção Nacional
A fotografia emoldurada mostra Cristiano Ronaldo numa fase mais jovem da carreira, ao lado de outros jogadores que representaram Portugal. A imagem remete para os primeiros anos do percurso internacional do futebolista, muito antes de se tornar uma das figuras mais reconhecidas do futebol mundial.
Décadas de jogos, títulos e recordes depois, o craque português continua a ser uma referência dentro e fora dos relvados. Mas, para Bella Esmeralda, é sobretudo o pai que está do outro lado da fotografia.
Foi precisamente esse contraste que tornou a publicação de Georgina especial: uma imagem de arquivo ligada à carreira desportiva de Ronaldo, agora observada através de um gesto espontâneo da filha.
A família é presença habitual nas redes sociais de Georgina
Georgina Rodríguez partilha regularmente momentos do quotidiano familiar com os seguidores, mostrando diferentes facetas da vida ao lado de Cristiano Ronaldo e dos filhos.
Bella Esmeralda, nascida a 18 de abril de 2022, é a filha mais nova do casal. Ronaldo e Georgina são também pais de Alana Martina. O futebolista é ainda pai de Cristiano Ronaldo Jr., Eva e Mateo.