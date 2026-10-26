"Tem algo que uma cirurgia jamais poderá fazer": Georgina Rodríguez volta a dar que falar em nova partilha arrojada (Vídeo)

A companheira de Cristiano Ronaldo mostrou um dos novos conjuntos desportivos da sua marca, em azul-escuro, e os elogios ao seu físico multiplicaram-se. Entre os comentários, houve quem destacasse a importância de um corpo tonificado e saudável e deixasse uma provocação sobre a cirurgia estética.

Georgina Rodríguez voltou a captar as atenções nas redes sociais. Desta vez, a empresária e companheira de Cristiano Ronaldo partilhou um vídeo na página da Mimoa, a sua marca de roupa, no qual surge com um dos novos conjuntos desportivos da coleção.

Em azul-escuro, o coordenado é composto por um top justo e uns calções curtos, peças que acompanham a silhueta da espanhola e evidenciam a sua forma física. A publicação não passou despercebida aos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários de elogios à imagem da empresária e ao conjunto escolhido.

Entre as mensagens, houve quem destacasse a elegância da proposta da Mimoa. «A própria deusa, envolta na elegância do novo e deslumbrante azul da MIMOA. Uma fusão extraordinária de beleza divina, sofisticação intemporal e puro luxo», escreveu um seguidor. «Incrível como o conjunto lhe fica», comentou outro.

«O novo luxo é ter músculos»: o comentário que se destacou

Para lá dos elogios à roupa e à aparência de Georgina Rodríguez, houve uma mensagem que chamou a atenção pela forma como relacionou a sua condição física com a ideia de luxo. «O novo luxo é ter músculos, corpos tonificados e saudáveis. A Gio tem isso, e é algo que uma cirurgia jamais poderá fazer», escreveu um internauta.

A observação gerou uma associação entre a imagem de Georgina, a prática de exercício físico e a valorização de um corpo definido. Importa, contudo, sublinhar que se trata da opinião de um seguidor: não constitui uma declaração da empresária sobre eventuais intervenções estéticas, nem permite tirar conclusões sobre a origem da sua aparência física.

Nos restantes comentários, multiplicaram-se as manifestações de admiração. «É inspirador ver uma mulher que sabe exatamente o que quer e aonde quer chegar», «Que linda, Geo», «Corpo dos sonhos!», «A chefe», «Que corpo!» e «Sempre icónica» foram algumas das reações.

«Queria ser a Georgina», «A mais linda», «Ela é perfeita», «Divina», «Abençoada por Deus», «A favorita de Deus» e «A rainha do corpo» completaram a onda de elogios à companheira de Cristiano Ronaldo.

O corpo de Georgina volta a estar no centro das atenções

A atenção dedicada à forma física de Georgina Rodríguez não se limita às publicações relacionadas com a moda ou com o exercício. Em agosto de 2026, a empresária pronunciou-se publicamente sobre os comentários dirigidos ao seu corpo, depois de fotografias das férias em família terem motivado críticas nas redes sociais.

Na altura, Georgina questionou os padrões de beleza impostos às mulheres e a facilidade com que a aparência física se transforma num assunto de debate público. «Onde está o padrão? Quem decide qual é o corpo “certo”? Será que ainda achamos que a felicidade tem um tamanho?», escreveu, numa reflexão partilhada nas redes sociais.

A empresária abordou também a relação que mantém com o exercício físico, afastando a ideia de que treina apenas para emagrecer. «Treino porque me faz feliz. Porque sou apaixonada por isso», explicou, acrescentando que o ginásio lhe proporciona saúde, bem-estar, disciplina, energia e tranquilidade mental.

Na mesma publicação, deixou uma mensagem de aceitação corporal: «Amo as minhas curvas. Amo a liberdade de viver no corpo que escolho».

Georgina defendeu ainda que o valor de uma pessoa não deve depender da sua aparência nem da opinião de desconhecidos, salientando a importância de transmitir essa mensagem aos filhos. As suas declarações foram noticiadas por vários meios de comunicação, entre os quais o Observador e o jornal espanhol El País.

A moda desportiva com a assinatura de Georgina

O vídeo mais recente enquadra-se também na aposta empresarial de Georgina Rodríguez. Através da Mimoa, a empresária tem vindo a promover propostas que conjugam roupa desportiva e conforto, recorrendo à sua própria imagem para apresentar as peças da marca.

Neste caso, o conjunto azul-escuro coloca em evidência uma estética desportiva e ajustada ao corpo, enquanto a publicação volta a associar a marca à imagem pública da sua fundadora.

A reação dos seguidores mostra como as publicações de Georgina conseguem cruzar diferentes interesses: moda, estilo de vida, exercício físico e curiosidade em torno da sua vida pessoal.

Entre elogios ao conjunto e comentários sobre a sua forma física, a empresária voltou, assim, a gerar conversa nas redes sociais. E, numa caixa de comentários onde a admiração pela sua imagem foi dominante, destacou-se uma frase que resume uma das ideias mais repetidas no universo do bem-estar: «O novo luxo é ter músculos».