A irmã de Georgina Rodríguez esteve no casamento. E a família de Cristiano Ronaldo? Novo documento revela tudo

A família de Georgina Rodríguez esteve representada no casamento com Cristiano Ronaldo de uma forma muito particular: Ivana Rodríguez, irmã da modelo, surge identificada como uma das testemunhas do enlace. Já a família de Cristiano Ronaldo não marcou presença na cerimónia.

O detalhe consta do alegado documento do Registo Civil a que o site 24Horas afirma ter tido acesso e que revela novos pormenores sobre o casamento do casal, realizado na terça-feira, 11 de agosto, em Cascais.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez deram o nó pelas 13:30 horas, numa cerimónia civil realizada na mansão do futebolista. Entre os vários elementos agora conhecidos, um dos que mais chama a atenção é precisamente a identidade das pessoas escolhidas para testemunhar legalmente a união.

Do lado de Georgina, esteve a própria irmã. Ivana Rodríguez foi uma das testemunhas do casamento, ficando assim diretamente ligada, enquanto familiar, à oficialização da união da modelo espanhola com Cristiano Ronaldo.

Do lado de Cristiano Ronaldo surge Miguel Paixão, um dos amigos mais próximos do futebolista e presença conhecida no seu círculo pessoal. As restantes testemunhas identificadas no documento são Jose Rodriguez Sangil e Monica Gonzalez Martinez.

O contraste ganha ainda maior dimensão pelo facto de nenhum elemento da família Aveiro surgir entre os presentes. Segundo o 24Horas, o clã Aveiro não marcou presença no casamento, apesar de o momento ter contado com os cinco filhos de Cristiano Ronaldo e Georgina.