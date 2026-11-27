Georgina Rodríguez voltou a dar visibilidade a uma causa muito especial para uma das famílias mais conhecidas de Portugal. A companheira de Cristiano Ronaldo partilhou nas histórias do Instagram o cartaz da próxima edição da Gala dos Sonhos, iniciativa solidária criada em memória de Sara Carreira, que morreu em dezembro de 2020, aos 21 anos.

A publicação não passou despercebida, sobretudo por existir uma ligação entre a família de Cristiano Ronaldo e o clã Carreira que vem de há vários anos.

Na imagem divulgada, Georgina partilhou o cartaz da sexta edição da Gala dos Sonhos, que se realiza a 12 de dezembro, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. A publicação incluía ainda uma ligação para a compra de bilhetes, ajudando a divulgar o evento junto dos milhões de seguidores que acompanham a empresária nas redes sociais.

Mas este gesto tem um significado que vai além da divulgação de um espetáculo.

Cristiano Ronaldo e Georgina têm uma ligação antiga à família Carreira

A ligação entre o casal e a família de Tony Carreira começou a ganhar visibilidade em 2021, quando foi criada a Associação Sara Carreira.

Depois da morte da filha mais nova, Tony Carreira, juntamente com Fernanda Antunes e os filhos, decidiu criar uma instituição que permitisse perpetuar os valores e a generosidade de Sara, ajudando crianças e jovens com dificuldades económicas a concretizarem os seus sonhos.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estiveram entre as figuras públicas que se associaram desde o início ao projeto, tendo participado na divulgação da iniciativa. O futebolista e a companheira surgiram inclusivamente no vídeo de apresentação da associação, que reuniu várias personalidades nacionais em torno da causa.

Na altura, Cristiano Ronaldo apelou à participação no projeto, enquanto Georgina também deu visibilidade à iniciativa. O casal integrou assim o conjunto de figuras públicas que apoiaram a missão da família Carreira.

Cinco anos depois, a partilha do cartaz da Gala dos Sonhos volta a colocar esta ligação em evidência.

A homenagem que mantém vivo o legado de Sara Carreira

Sara Carreira morreu a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos, na sequência de um acidente de viação. A sua morte deixou o país em choque e marcou profundamente a família, que encontrou na criação da associação uma forma de transformar a dor da perda numa missão solidária.

A Associação Sara Carreira tem como principal objetivo apoiar crianças e jovens adultos com poucos recursos, ajudando-os a prosseguir os estudos e a concretizar os seus projetos através de bolsas e oportunidades de formação.

A instituição procura, desta forma, dar continuidade àquilo que a família recorda como uma das características mais marcantes da jovem cantora: a generosidade e a vontade de ajudar os outros.

Gala dos Sonhos regressa a Lisboa em dezembro

É neste contexto que regressa a Gala dos Sonhos, que vai já na sexta edição. O espetáculo está marcado para 12 de dezembro, às 21h30, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

A iniciativa reúne música, histórias e momentos especiais em torno dos jovens apoiados pela associação, numa noite dedicada à solidariedade e à concretização de sonhos.

A partilha de Georgina Rodríguez surge, assim, como mais um gesto de apoio a uma causa que conta com o envolvimento de várias figuras públicas e que, cinco anos depois da morte de Sara, continua a levar por diante a missão criada pela família Carreira.

Uma forma de manter viva a memória da jovem cantora, transformando o seu legado em oportunidades para quem mais precisa.