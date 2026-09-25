Georgina Rodríguez mostra pela primeira vez um dos espaços mais privados da mansão de Cristiano Ronaldo: e o luxo impressiona

Georgina Rodríguez viajou até Madrid para cumprir alguns compromissos profissionais e decidiu mostrar aos seguidores alguns pormenores do seu dia-a-dia na capital espanhola. Houve um registo fotográfico que chamou à atenção: a mulher de Cristiano Ronaldo mostrou imagens inéditas do spa da mansão de La Finca e os detalhes de luxo não passaram despercebidos.

Nas imagens, é possível ver que Gio e CR7 têm uma enorme piscina interior na casa madrilena, e ainda uma enorme banheira redonda em mármore, que combina com as paredes que são todas revestidas com esta pedra.

"Em casa", escreveu, na legenda da partilha.

Tudo o que se sabe sobre a mansão de luxo de La Finca

A casa de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez em Madrid fica na urbanização La Finca, em Pozuelo de Alarcón, município imediatamente a oeste/noroeste de Madrid.

La Finca é uma urbanização residencial extremamente exclusiva, conhecida pela segurança e pelas grandes moradias. A imprensa identifica especificamente a zona Los Lagos, dentro de La Finca, como a área onde se encontra a residência da família.

Segundo a imprensa espanhola, a mansão de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tem:

cerca de 950 m² de área construída

mais de 4.000 m² de terreno

7 quartos e cerca de 9 casas de banho

piscina exterior e piscina interior

spa com jacuzzi e sauna

ginásio

garagem de grandes dimensões

jardim amplo

espaço para jogar futebol

uma divisão dedicada à coleção de troféus, botas e outros objetos de Cristiano

uma zona de lazer com mesa de bilhar

A casa foi adquirida por Cristiano Ronaldo em 2010, depois de ele ter vivido na propriedade como arrendatário desde a chegada ao Real Madrid, no ano anterior. O preço divulgado na altura rondava os 5 milhões de euros.

A estética da casa impressiona, e foi mostrada por Gio

A decoração mudou bastante ao longo dos anos. Segundo a Architectural Digest, Georgina participou diretamente na decoração juntamente com a designer de interiores Paula Brito.

Os pormenores foram revelados através da série Soy Georgina, da Netflix, que acompanha a vida da empresária.

Nas filmagens, foi possível ver pormenores estéticos como mármores, tons brancos, creme e bege, detalhes dourados, mobiliário de luxo, grandes espaços abertos e luminosos, peças de marcas como Baccarat, Dior, Hermès, Lalique, Louis Vuitton e Versace.

A mansão de La Finca deixou de ser a primeira habitação do casal desde que CR7 se mudou para a Arábia Saudita, onde representa o clube Al Nassr. Por lá, Gio e Cris também têm uma mansão, localizada numa urbanização de luxo onde se vive sob as normas ocidentais e que tem shoppings, restaurantes, lojas, supermercados e outros estabelecimentos turísticos exclusivos.

Além disso, Georgina e Cristiano também têm uma casa de luxo em Cascais, mais precisamente na zona do Guincho, onde ficam sempre que viajam até Portugal.