Os calções de Georgina Rodríguez são cada vez mais tendência

Deitada na cama com Bella Esmeralda, Georgina Rodríguez mostrou um momento íntimo de maternidade que está a conquistar os fãs.

Habituada a partilhar momentos de glamour, viagens e eventos internacionais, Georgina Rodríguez mostrou desta vez uma faceta muito mais intimista. A mulher de Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia ternurenta ao lado de Bella Esmeralda, a filha mais nova, e acompanhou a imagem com uma declaração de amor que conquistou os seguidores. «Enquanto tu dormes, eu guardo este momento para sempre. Amo-te muito, muito, muito», escreveu.

Georgina Rodríguez voltou a derreter os seguidores nas redes sociais, mas, desta vez, não foi por causa de um vestido de luxo, de uma viagem ou de uma aparição pública. A modelo e empresária decidiu partilhar um momento especial da vida familiar, mostrando-se deitada na cama com Bella Esmeralda, que surge profundamente adormecida sobre o seu peito.

Uma imagem marcada pela cumplicidade entre mãe e filha, que revela um lado mais reservado da mulher de Cristiano Ronaldo e rapidamente conquistou quem a acompanha.

«Enquanto tu dormes, eu guardo este momento para sempre. Amo-te muito, muito, muito», escreveu Georgina na legenda da publicação.

A declaração não deixou os fãs indiferentes. Na caixa de comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho e os elogios à relação entre as duas.

«Que momentos ternurentos», «O amor mais puro que existe é entre uma mãe e os seus filhos» e «És a mãe mais carinhosa» foram algumas das reações.

Também houve quem destacasse a cumplicidade entre Georgina e a menina: «A Bella está sempre nos braços da sua mamã» e «Mãezona sempre!». «A rainha e a princesa, belas adormecidas» e «A melhor foto que vi hoje» foram outros dos comentários deixados pelos seguidores.

A publicação recebeu ainda uma demonstração especial de carinho por parte de Ivana Rodríguez, irmã de Georgina, que não resistiu a comentar: «Amo-vos infinitos».

Pode ver aqui o registo em questão:

Bella Esmeralda, a filha mais nova de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Bella Esmeralda nasceu em abril de 2022 e é a filha mais nova de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo.

A menina nasceu de uma gravidez de gémeos, mas o nascimento ficou marcado por uma tragédia familiar: o irmão, Ángel, morreu durante o parto. Na altura, o casal tornou pública a perda e agradeceu o apoio recebido, numa fase particularmente dolorosa das suas vidas.

Apesar desse momento difícil, Bella tornou-se uma presença muito especial nas partilhas familiares do casal, que, pontualmente, mostra alguns dos momentos vividos com os filhos.

Georgina e Cristiano têm uma família com cinco crianças: Cristiano Júnior, os gémeos Eva e Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda. A modelo assume também um papel central na vida familiar, acompanhando o crescimento de todos os filhos.

Georgina Rodríguez: da moda à televisão, sem esquecer a família

A vida de Georgina Rodríguez mudou significativamente em 2016, quando conheceu Cristiano Ronaldo numa loja Gucci, em Madrid, onde trabalhava como assistente de vendas.

Desde então, construiu uma carreira própria no universo da moda, da publicidade e do entretenimento, tornando-se uma das figuras mais mediáticas das redes sociais.

Em 2022, chegou à Netflix com «I Am Georgina», uma série documental que deu a conhecer diferentes dimensões da sua vida, desde os compromissos profissionais e a relação com Cristiano Ronaldo até à rotina familiar e à maternidade.

Ao longo das entrevistas que tem concedido, Georgina tem destacado a importância da família e dos filhos na sua vida. Em 2023, numa entrevista à «Vogue Portugal», falou precisamente sobre o papel da maternidade e a importância dos laços familiares.

Desta vez, foi uma simples fotografia, longe dos holofotes e do glamour habitual, que voltou a mostrar essa dimensão da sua vida.

E os seguidores parecem não ter dúvidas: são precisamente estes momentos de ternura que também fazem parte da imagem de Georgina que tanto admiram.