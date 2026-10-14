Georgina Rodríguez revela detalhes especiais que marcaram o casamento com Cristiano Ronaldo: um deles tem um significado muito íntimo

Georgina Rodríguez voltou a despertar a curiosidade dos seguidores ao partilhar dois objetos especiais do casamento com Cristiano Ronaldo. A modelo mostrou o buquê que levou na cerimónia e uma imagem da Virgem Maria que, segundo revelou, os acompanhou naquele dia tão importante.

«O buquê do nosso casamento e a virgem que nos acompanhou naquele dia mágico ❤️ 08/11» foi a legenda escolhida pela companheira do internacional português para acompanhar as fotografias publicadas nas redes sociais.

Nas imagens, Georgina mostra um ramo de folhas verdes, colocado num vaso de pedra clara, ao lado de uma imagem branca da Virgem Maria. A composição, de linhas simples e tons neutros, destaca os dois objetos num ambiente discreto, sem grandes elementos decorativos.

Mais do que uma recordação do casamento, a publicação deixa perceber a importância que estes dois elementos continuam a ter para a modelo. Se o buquê remete para a cerimónia que oficializou a união com Cristiano Ronaldo, a imagem religiosa ganha um significado particular através das palavras escolhidas por Georgina: foi algo que os acompanhou num dos dias mais marcantes das suas vidas.

O casamento intimista de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram-se a 11 de agosto de 2026, numa cerimónia civil privada, realizada em Cascais. O casal escolheu assinalar a união de forma reservada, na presença dos cinco filhos.

A data teve um significado especial: marcou dez anos desde o primeiro encontro dos dois, numa loja da Gucci, em Madrid, onde Georgina trabalhava. A relação, que começou em 2016, foi crescendo longe de alguns dos olhares mais curiosos até se tornar uma das mais mediáticas do mundo.

O casamento aconteceu depois de o casal ter anunciado o noivado, em agosto de 2025. Na altura, Georgina mostrou o anel de noivado e partilhou uma declaração de amor que rapidamente deu a volta ao mundo: «Sim, quero. Nesta e em todas as minhas vidas.»

Apesar da dimensão pública da relação, os dois optaram por uma celebração íntima, privilegiando a família num momento que durante anos alimentou a curiosidade dos fãs.

A fé também marcou um dia especial

A dimensão religiosa é outro dos aspetos que sobressai da nova publicação de Georgina. Ao destacar a imagem da Virgem Maria e ao escrever que esta os acompanhou «naquele dia mágico», a modelo atribui-lhe um lugar especial na memória do casamento.

A escolha ganha contexto à luz dos detalhes posteriormente revelados pela revista Vogue. Depois da cerimónia civil, Cristiano Ronaldo e Georgina deslocaram-se ao Santuário de Fátima, onde receberam uma bênção. A passagem por Fátima acrescentou uma dimensão espiritual à celebração, para além da oficialização civil do matrimónio.

Na entrevista à publicação, Georgina descreveu o casamento como um momento íntimo, cheio de amor e centrado na família, admitindo que não conseguiu conter as lágrimas.

A nova partilha não esclarece se a imagem agora mostrada esteve fisicamente presente em todos os momentos da celebração, mas confirma o valor afetivo que a modelo lhe atribui ao recordar o dia.

Uma recordação que volta a colocar o casamento no centro das atenções

Desde que oficializaram a relação, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm partilhado alguns dos momentos mais importantes da vida em família, mantendo, ainda assim, determinados detalhes reservados.

A publicação mais recente segue essa linha: em vez de mostrar novamente os noivos ou de divulgar novas imagens da cerimónia, Georgina escolheu duas recordações com valor simbólico. O buquê e a imagem religiosa tornam-se, assim, protagonistas de uma partilha breve, mas carregada de significado pessoal.

Num casamento que surpreendeu pela discrição, são agora estes pequenos detalhes que permitem conhecer um pouco melhor a dimensão emocional de um dos dias mais importantes da vida do casal.