Georgina Rodríguez voltou a partilhar um momento de ternura com os seguidores, mas desta vez houve um pormenor que não passou despercebido. Num vídeo publicado nas redes sociais, a companheira de Cristiano Ronaldo mostrou-se ao lado da sua cadelinha e revelou, pela primeira vez, o nome da nova amiga de quatro patas: Fátima.

Uma escolha que pode ter um significado muito especial para a empresária, sobretudo tendo em conta a ligação que mantém à religião e a devoção que já demonstrou, em diversas ocasiões, a Nossa Senhora de Fátima.

O nome da cadelinha não é, por isso, uma escolha indiferente. Fátima é também o nome de um dos mais importantes centros de peregrinação católica do mundo e de uma cidade portuguesa que ocupa um lugar especial na história religiosa.

Embora Georgina não tenha explicado publicamente o motivo da escolha, a coincidência ganha outra dimensão quando recordamos a relação próxima que mantém com a fé.

A ligação de Georgina Rodríguez a Nossa Senhora de Fátima

Não é segredo que a fé ocupa um lugar importante na vida de Georgina Rodríguez. Ao longo dos últimos anos, a empresária tem partilhado vários momentos de cariz religioso, mostrando que a espiritualidade faz parte do seu quotidiano.

Uma das provas mais evidentes dessa ligação aconteceu em agosto de 2022, quando visitou o Santuário de Fátima, em Portugal. Na altura, partilhou imagens da passagem pelo local e deixou uma mensagem dedicada à Virgem Maria: «Continua a guiar e a iluminar o meu caminho».

A visita ficou também registada na segunda temporada do documentário «Soy Georgina», da Netflix. Durante esse episódio, a companheira de Cristiano Ronaldo mostrou a sua devoção, adquiriu artigos religiosos e revelou o carinho especial que sente pela figura de Nossa Senhora.

A ligação não ficou apenas pelas visitas ao santuário. No documentário, Georgina mostrou também uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que levou para casa, onde passou a ter um espaço dedicado à sua fé.

Mais recentemente, em julho de 2025, voltou a visitar o santuário durante uma passagem por Portugal, partilhando novamente imagens deste momento com os seguidores.

Uma escolha que também tem um significado especial para Portugal

A escolha do nome Fátima acaba por ter uma ligação particularmente bonita a Portugal. Foi precisamente neste país que, em 1917, ocorreram as aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta.

Os acontecimentos tiveram lugar na Cova da Iria, então uma localidade rural do concelho de Ourém, entre 13 de maio e 13 de outubro daquele ano. As aparições foram reconhecidas oficialmente pela Igreja Católica em 1930 e deram origem a um dos mais importantes centros de peregrinação mariana do mundo.

A primeira pedra da Capelinha das Aparições foi colocada em 1919, no local indicado pela tradição das aparições, e o santuário foi crescendo ao longo das décadas, recebendo peregrinos de diferentes países.

Atualmente, Fátima é uma cidade portuguesa pertencente ao concelho de Ourém, no distrito de Santarém, e continua a ser um dos maiores símbolos da devoção mariana a nível internacional.

Assim, mesmo sem uma confirmação de Georgina sobre a intenção por detrás do nome, a escolha de Fátima para a sua cadelinha acaba por evocar um lugar que a própria já demonstrou visitar com especial devoção. Uma pequena companheira de quatro patas com um nome que, para Georgina, poderá representar muito mais do que uma simples escolha.