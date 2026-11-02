Georgina Rodríguez volta a vestir-se de noiva, mas a ocasião é insólita: entre na festa de arromba (e secreta) que aconteceu na mansão de Cristiano Ronaldo

A mansão de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, em Cascais, transformou-se num cenário digno de um filme de terror para celebrar o Halloween. Entre teias de aranha, esqueletos, zombies e uma decoração arrepiante, houve ainda um disfarce que não passou despercebido: meses depois de trocar alianças com o futebolista português, Georgina voltou a vestir-se de noiva, mas desta vez numa versão bem mais assustadora!

O Halloween foi vivido em grande estilo na casa da família. Georgina Rodríguez abriu uma pequena janela para a celebração e partilhou, na sua página de Instagram, várias fotografias que mostram alguns dos momentos da festa privada, que juntou os filhos, amigos e familiares.

E, a julgar pelas imagens, ninguém deixou nada ao acaso. A decoração transformou a casa num verdadeiro cenário de terror, com teias de aranha espalhadas pelos espaços, esqueletos, figuras de zombies e até mãos e pés que pareciam estar guardados dentro de frascos. Uma produção pensada ao pormenor para recriar o ambiente mais assustador da noite das bruxas.

Uma noiva fantasmagórica foi a grande surpresa da noite

Mas houve um detalhe que roubou as atenções: o disfarce escolhido pela própria Georgina. A companheira de Cristiano Ronaldo voltou a vestir-se de noiva, poucos meses depois de ter oficializado o casamento com o craque português, numa cerimónia civil e privada que decorreu em Cascais, em agosto. Desta vez, porém, o vestido branco, o véu e o ramo de flores pretas deram lugar a uma versão fantasmagórica da noiva. A maquilhagem carregada e os apontamentos sombrios completaram o visual de filme de terror.

A escolha não passou despercebida e acabou por ser um dos elementos mais comentados da partilha. Afinal, a última vez que Georgina tinha vestido um look de noiva tinha sido por uma ocasião muito diferente: o casamento com Cristiano Ronaldo. O casal oficializou a união numa cerimónia íntima, na presença dos cinco filhos.

Os mais pequenos também entraram no espírito do Halloween

Os filhos também se mascararam a rigor e fizeram parte da produção assustadora. Nas fotografias partilhadas, surgem vários disfarces, desde personagens ensanguentadas a figuras misteriosas, com máscaras e maquilhagens dignas de uma noite de terror. Os amigos e familiares que acompanharam a celebração também entraram na brincadeira.

Entre os fatos elaborados, as abóboras e os adereços temáticos, a festa teve todos os ingredientes para uma noite de Halloween em grande. Até a mesa de jantar foi transformada, com iluminação intimista, velas e elementos decorativos que prolongavam o ambiente arrepiante criado para a ocasião.

Fãs rendidos à decoração e ao disfarce de Georgina

Como seria de esperar, a publicação não passou despercebida aos milhões de seguidores de Georgina Rodríguez. A caixa de comentários encheu-se de elogios à criatividade da decoração, aos disfarces escolhidos e, em particular, ao visual de noiva fantasmagórica da empresária.

A companheira de Cristiano Ronaldo voltou, assim, a mostrar alguns dos momentos da vida familiar longe dos compromissos públicos, desta vez com uma celebração de Halloween em que o cuidado com os detalhes e a imaginação foram protagonistas.