Muito luxo e uma mensagem subliminar para Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez volta a abrir as portas da mansão e deixa escapar detalhe íntimo

Enquanto Cristiano Ronaldo está envolto em polémicas depois da sua saída abrupta e inesperada da Seleção Nacional, Georgina Rodríguez continua entre Madrid e a Arábia Saudita, a cumprir algumas obrigações profissionais. Esta quinta-feira, a empresária abriu as portas de casa para mostrar aos fãs a sala de jantar e houve um detalhe que não passou despercebido.

Georgina mostrou-se a pôr a mesa de jantar para receber amigos ou familiares. Nas imagens, partilhadas nos stories, é possível ver uma enorme mesa oval bege com cadeiras estilo ovo a combinar. A mesa foi posta com detalhes em dourado e Gio decidiu ainda fazer uns arranjos com flores brancas para decorar.

Os enormes candeeiros LED também não passaram despercebidos, mas foi um elemento decorativo muito especial que roubou todas as atenções. Numa das paredes, Georgina e Cristiano têm uma enorme lua com luzes LED com as suas iniciais. Uma peça decorativa que a também influencer fez questão de filmar em grande destaque, enviando assim uma mensagem subliminar ao marido, numa altura em que ele está no centro de todas as atenções.