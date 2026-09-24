Não é só com Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez tem uma ligação com outro jogador da Seleção Nacional. E poucos sabem

Quando se fala em Georgina Rodríguez, é quase impossível não pensar em Cristiano Ronaldo. A empresária espanhola tornou-se conhecida mundialmente pela relação com o capitão da Seleção Nacional e, nos últimos anos, tem também reforçado a sua presença no mundo da moda através da Mimoa.

Mas existe outro internacional português com uma ligação inesperada ao universo de Georgina. Trata-se de Francisco Conceição. E a ligação entre os dois não é propriamente difícil de explicar: Matilde Neiva, namorada do jogador da Juventus, é uma das novas caras escolhidas para representar a marca de Georgina Rodríguez.

Ou seja, a companheira de Francisco Conceição passou a fazer parte do universo profissional da companheira de Cristiano Ronaldo.

A ligação entre Georgina Rodríguez e Francisco Conceição

A Mimoa, marca de roupa desportiva fundada por Georgina Rodríguez, apresentou recentemente as novas caras da campanha “Back to the City”.

Para esta produção, realizada em Lisboa, foram escolhidas as gémeas portuguesas Matilde e Maria Neiva, que assumem o protagonismo da campanha.

A escolha ganha, no entanto, uma dimensão particularmente curiosa quando se sabe que Matilde Neiva mantém uma relação com Francisco Conceição, internacional português e jogador da Juventus.

Assim, a modelo que agora representa a marca de Georgina Rodríguez é também namorada de um dos jogadores que fazem parte do universo da Seleção Nacional. Uma ligação que aproxima, de forma inesperada, dois nomes que à primeira vista parecem pertencer a mundos completamente diferentes.

Quem são Matilde e Maria Neiva?

As gémeas portuguesas Matilde e Maria Neiva têm vindo a conquistar cada vez mais visibilidade nas redes sociais e no mundo da moda.

As duas ganharam particular atenção junto do público português depois de surgirem nas bancadas durante o Mundial de 2026, num dos jogos disputados pela Seleção.

As imagens rapidamente circularam nas redes sociais e despertaram a curiosidade dos adeptos, que começaram a procurar saber quem eram as duas jovens.

A atenção sobre Matilde Neiva acabou por ser ainda maior devido à relação com Francisco Conceição, jogador português que tem representado a Seleção Nacional.

Agora, as duas irmãs voltam a estar no centro das atenções, desta vez por um motivo bem diferente: são as protagonistas da nova campanha da Mimoa, marca de Georgina Rodríguez.

Matilde Neiva cria uma "ponte" entre dois Universos

A escolha de Matilde Neiva para a campanha da Mimoa acaba por criar uma curiosa ponte entre dois universos. De um lado está Georgina Rodríguez, figura incontornável do universo de Cristiano Ronaldo e cada vez mais ligada ao mundo da moda. Do outro está Francisco Conceição, um dos nomes da nova geração do futebol português.

Pelo meio está Matilde Neiva, que surge agora como uma das novas caras da marca de Georgina. E é essa ligação que torna a campanha “Back to the City” particularmente curiosa: a marca de Georgina Rodríguez conta entre as suas protagonistas com a namorada de um dos internacionais portugueses que partilham balneário com Cristiano Ronaldo.

Veja, na galeria que preparámos para si, as fotografias de Matilde Neiva e da nova campanha da Mimoa.