No dia em que Cristiano Ronaldo saiu da Seleção, Georgina Rodríguez recebeu em casa uma "bomba" de luxo

Enquanto o nome de Cristiano Ronaldo dominava as manchetes após a mensagem em que anunciou o fim de um capítulo na Seleção Nacional, houve outro momento da família a captar atenções nas redes sociais. Do outro lado do ecrã, Georgina Rodríguez mostrava aos seguidores a chegada de uma nova aquisição à garagem.

A empresária publicou um vídeo acompanhado pela frase "quando a encomenda chega a tua casa", onde surge visivelmente entusiasmada com a entrega de um automóvel que chegou num reboque, personalizado com o seu nome. Pouco depois, abre as portas do veículo e revela alguns dos pormenores do interior, marcado por tons claros e acabamentos de luxo que fazem sonhar qualquer amante de carros.

O modelo em questão parece ser um Range Rover da geração L460, a mais recente interpretação do histórico SUV britânico. Há muito que o nome Range Rover deixou de estar associado apenas ao universo automóvel para se tornar um símbolo de estatuto entre atletas, empresários, artistas e figuras públicas.

A escolha de Georgina não surpreende. Ao longo dos últimos anos, a empresária e criadora de conteúdos construiu uma imagem pública intimamente ligada ao universo do luxo, da moda e das experiências exclusivas. Dos desfiles internacionais às campanhas de marcas de prestígio, passando pelo sucesso alcançado nas redes sociais e na televisão, a espanhola tornou-se uma das figuras mais mediáticas do entretenimento europeu.

Também o carro acompanha essa narrativa. Em Portugal, o novo Range Rover tem preços a partir dos 177 mil euros, enquanto versões mais exclusivas podem superar os 200 mil euros. No portal oficial da marca, uma versão First Edition está atualmente anunciada por mais de 204 mil euros.

Mas não é apenas o preço que impressiona. O interior foi concebido para privilegiar o conforto dos ocupantes, com materiais nobres, bancos em couro Semianilina, funções de aquecimento e massagem, climatização independente e lugares traseiros que procuram recriar a experiência de uma cabine executiva.

Nas imagens partilhadas por Georgina, destaca-se ainda a cor exterior, num tom dourado próximo do champanhe, uma opção que reforça o carácter exclusivo do modelo e que não passou despercebida aos fãs.

Se para muitos o vídeo mostrou apenas a chegada de mais um carro de luxo, para os milhões de seguidores de Georgina Rodríguez foi também mais um retrato da vida que construiu ao lado de Cristiano Ronaldo: uma realidade onde os grandes anúncios e os momentos de celebração parecem cruzar-se no mesmo dia.