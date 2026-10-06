No meio da polémica de Cristiano Ronaldo com Jorge Jesus, Georgina Rodríguez mostra momento cúmplice: "Eles amam-se"

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Georgina Rodríguez mostrou um lado mais familiar depois dos dias turbulentos vividos por Cristiano Ronaldo na Seleção. Numa das imagens partilhadas pela empresária, Cristianinho surge de mão dada com uma das irmãs durante a viagem da família para a Arábia Saudita.

Enquanto Cristiano Ronaldo continua envolvido numa das maiores polémicas recentes em torno da Seleção Nacional, Georgina Rodríguez decidiu mostrar um lado bem diferente da família.

A empresária partilhou, nas redes sociais, algumas imagens relacionadas com a viagem da família para a Arábia Saudita, onde Cristiano Ronaldo já se encontra de regresso aos trabalhos no Al Nassr. Entre os momentos divulgados, está uma fotografia particularmente ternurenta: Cristianinho, o filho mais velho do futebolista, surge de mão dada com a irmã mais nova, Bella Esmeralda.

Na legenda, Georgina resumiu o momento com apenas duas palavras: "Eles amam-se".

A imagem surge depois de dias marcados pela polémica em torno de Cristiano Ronaldo e da Seleção Nacional. O avançado abandonou antecipadamente o estágio de Portugal, a 30 de setembro, depois de uma série de episódios que envolveram a sua utilização por Jorge Jesus.

Uma viagem em família para Riade

As fotografias partilhadas por Georgina mostram alguns momentos da deslocação da família para a Arábia Saudita. Numa das imagens, Cristiano Ronaldo surge também num momento descontraído com as filhas, enquanto outra capta o momento vivido pelos filhos no aeroporto de Riade.

A viagem aconteceu depois de Ronaldo ter deixado o estágio da Seleção em Copenhaga e seguido para Madrid. Dias mais tarde, o jogador viajou para Riade acompanhado pela família, chegando à capital saudita pouco antes do jogo entre Portugal e a Noruega.

O regresso de CR7 à Arábia Saudita acontece, assim, num momento particularmente mediático da sua carreira internacional.

Cristiano Ronaldo já voltou aos treinos

Depois de abandonar o estágio da Seleção, Ronaldo voltou aos trabalhos do Al Nassr esta segunda-feira, 5 de outubro.

O clube saudita assinalou o regresso do internacional português às instalações com uma publicação nas redes sociais, acompanhada da mensagem «The GOAT. In the heart of Najd. At Al Nassr». Ronaldo surgiu sorridente e com um novo visual.

O jogador prepara agora o próximo compromisso do Al Nassr, frente ao Al Diriyah, marcado para sexta-feira, 9 de outubro.

A polémica que deixou Ronaldo fora da Seleção

Tudo isto acontece depois de uma semana particularmente agitada para Cristiano Ronaldo.

O avançado ficou no banco durante os 90 minutos da vitória de Portugal sobre a Noruega e, depois de Jorge Jesus ter explicado as suas opções, acabou por abandonar o estágio da Seleção. Ronaldo confirmou posteriormente a decisão através das redes sociais, revelando que tinha conversado com Pedro Proença antes de deixar a concentração.

«A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional», escreveu o capitão português.

A saída abriu um novo capítulo na relação entre Ronaldo e Jorge Jesus, com dúvidas sobre o futuro do avançado na Seleção. Nos dias seguintes, porém, Portugal conseguiu vencer a Dinamarca e a Noruega, garantindo o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações, enquanto Jorge Jesus deixou claro que a porta está aberta para um eventual regresso de Ronaldo.

Georgina também entrou na polémica

A própria Georgina acabou por se envolver diretamente na discussão.

No sábado, a companheira de Ronaldo partilhou uma publicação que criticava Jorge Jesus e que incluía uma frase atribuída a Sir Alex Ferguson. Contudo, a citação não tinha uma fonte credível e foi entretanto identificada como falsa. Georgina apagou a publicação pouco depois.

Agora, numa nova partilha, o tom é completamente diferente. Sem referências à polémica ou à Seleção, Georgina mostrou um momento familiar protagonizado pelos filhos de Ronaldo. Cristianinho e a irmã aparecem juntos, de mãos dadas, numa imagem que a empresária resumiu com uma declaração simples: «Eles amam-se.»

O momento acaba por contrastar com os últimos dias vividos pelo pai, que regressou à Arábia Saudita enquanto o futuro na Seleção continua a ser um dos temas mais discutidos do futebol português.