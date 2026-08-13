Novo documento expõe regime de bens do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez deram o nó na terça-feira, 11 de agosto, numa cerimónia realizada em Cascais. Agora, um alegado documento do Registo Civil revela novos pormenores sobre o casamento do casal.

De acordo com o site 24Horas, que afirma ter tido acesso ao documento relativo ao enlace, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram-se pelas 13:30 horas, na mansão do futebolista, localizada em Cascais.

Mas há outros detalhes que chamam a atenção. Segundo a mesma publicação, o casal terá escolhido o regime de separação de bens. O documento permite ainda conhecer a identidade das quatro testemunhas legais que estiveram associadas ao casamento.

Entre elas está Miguel Paixão, um dos amigos mais próximos de Cristiano Ronaldo e uma presença há muito conhecida no círculo pessoal do jogador.

As restantes testemunhas identificadas são Jose Rodriguez Sangil, Monica Gonzalez Martinez e Ivana Rodríguez, irmã de Georgina Rodríguez.

Outro dos pormenores revelados prende-se com a própria realização do ato. Segundo o alegado documento, a conservadora Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira deslocou-se do Porto até Cascais para oficializar o casamento.

Assim, além da data e do local da cerimónia, o documento atribuído ao Registo Civil acrescenta novos elementos à união de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: o regime patrimonial escolhido, as pessoas que testemunharam legalmente o enlace e até a deslocação da conservadora responsável pelo ato.

O casamento, que oficializou a relação de vários anos entre o futebolista português e a modelo espanhola, acontece depois de uma longa história em comum e de uma família construída pelos dois.

Os novos dados permitem agora conhecer, com maior detalhe, alguns dos aspetos formais de uma cerimónia que, até aqui, tinha sido sobretudo acompanhada através das informações partilhadas pelo próprio casal e do mediatismo em torno de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.